Fileleftheros gazetesi, Başpiskopos Yeorgios’un, Tihikos’u kilise kuralları dışındaki eylemleri nedeniyle birçok kez uyardığını ancak aynı tutumu sürdüren Tihikos için Sen Sinod Meclisi’nin yargı göreviyle toplandığını kaydetti.

Tihikos’un aforoz edilmiş kişileri desteklediğini, hatta birini Selanik’te görevlendirdiğini yazan gazete, karma evlilikler tüm kiliselerce kabul ediliyorken, Tihikos'un Katolik ve Protestanların Ortodokslarla evlenebilmesi için yeniden vaftiz edilmeleri şartı koştuğunu ve Azizler listesinde yer almayan bir din adamı adına şapel açtırdığını belirtti.

Haberde, Tihikos’un Metropolitlik görevinden azledildiği ancak papaz olarak kalmaya ve Sen Sinod Meclisi üyesi olmaya devam edeceği belirtildi.