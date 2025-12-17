Güney Kıbrıs narkotik polisi (YKAN) ve Gümrük Dairesi ekipleri, Baf (Paphos) Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla piyasaya sürülmeye hazırlanan devasa miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Dün öğleden sonra adaya giriş yapan 25 yaşındaki bir kadının bagajında yapılan aramada, profesyonelce gizlenmiş kilogramlarca uyuşturucu bulundu.

Valizden 40 Paket Uyuşturucu Çıktı

Polis ve Gümrük Dairesi'nin uyuşturucu ithalatını önlemeye yönelik koordineli çalışmaları kapsamında, riskli görülen yolcular mercek altına alındı. Bu doğrultuda, adaya yeni iniş yapan 25 yaşındaki zanlının bagajı detaylı aramadan geçirildi.

Yapılan aramada;

Toplam brüt ağırlığı 24 kilogram olan esrar maddesi,

olan esrar maddesi, İçeriği gizlemek amacıyla hazırlanmış 40 adet vakumlu plastik paket içerisinde bulundu.

25 Yaşındaki Kadın Gözaltında

Büyük miktardaki uyuşturucuya yetkililer tarafından derhal el konulurken, bagajın sahibi olan genç kadın olay yerinde tutuklandı. Mahkeme emriyle gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın derinleştirilmesi ve uyuşturucu şebekesinin bağlantılarının çözülmesi amacıyla sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yetkililer, "Cumhuriyet’e uyuşturucu ithal eden bireyleri ve şebekeleri tespit etme" konusundaki kararlılığın sürdüğünü ve havalimanlarındaki denetimlerin artırılarak devam edeceğini vurguladı.