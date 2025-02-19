Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MUSMER Unileague 6. Hafta mücadelesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşısında 60-52’lik skorla galip geldi.

Maçın yıldızlarından Kerem Öztüre, 28 sayı ve 11 ribaundluk performansıyla ODTÜ’nün galibiyetinde büyük rol oynadı. RDÜ’de ise Moore, 16 sayı ve 18 asistlik etkileyici performans sergilese de mağlubiyeti önleyemedi.

MUSMER Unileague’de 6. hafta, oynanacak son karşılaşmayla tamamlanacak. Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzelyurt spor salonunda karşı karşıya gelecek.