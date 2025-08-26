Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan Lefkoşa Badminton Open 2025 Turnuvası, 23-24 Ağustos tarihlerinde TED Kuzey Kıbrıs Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oero Trading, Çetinkol Ltd, Şehitoğlu Ltd, Decomar ve Juke FM sponsorluğunda organize edilen turnuvada 15 kategoride 261 müsabaka yapıldı.

Turnuva sonucunda;

U-11 Tek Erkekler

1- Şükrü Günay

2- Alas Dincer

3- Yusufcan Alp

U-11 Tek Kızlar

1- Serin Önet

2- Alya Dincer

3- Irmak Servet

U-15 Tek Erkekler

1- Mahmut Postacıoğlu

2- Ali Dilekçi

3- Umutcan Yurt

U-15 Tek Kızlar

1- İrem Uzuntürk

2- Elif Karakuş

3- Zeynep Alya Özkara

U-15 Çift Erkekler

1- Mahmut Postacıoğlu - Arın Bolkaner

2- Ali Dilekçi - Rüzgar Dellaloğlu

3- Yusufcan Alp -

U-15 Çift Kızlar

1- Zeynep Alya Özkara - Ceylin Mirillo

2- Nejla Okalpli - Şen Bozdoğan

3- Ece Alp - Nil Nefes Karagöz

U-15 Karışık Çiftler

1- Umutcan Yurt - Elif Karakuş

2- Muhammed Blawal - Aşkın Derinbıçakçı

3- Ali Salim - Nejla Okalpli

Büyükler Tek Erkekler

1- Kuzey Serinyürek

2- Turhan Güney

3- Sarp Erol Mutluel

Büyükler Tek Kızlar

1- Hazel Aksular

2- Milay Salim

3- Laren Dilek

Büyükler Çift Erkekler

1- Güngör Acar - Oğuzhan Kızılova

2- Kuzey Serinyürek - Sarp Erol Mutluel

3- Onur Rudarlı - Serkan Yalçın

Büyükler Çift Kadınlar

1- Hazel Aksular - Zalihe Postacıoğlu

2- Ülviye Beşe - Sema Teksan

3- Belin Teksan - Beril Erşangil

Büyükler Karışık Çiftler

1- Ümit Altın - Merve Yücetürk

2- Dongoh Junior - Belin Teksan

3- Eray Merttürk - Milay Salim

Hobi Grubu Çift Erkekler

1- Osman Örek - Nazif Burşuk

2- Mustafa Teksan - Ersan Serinyürek

3- Refet Şeker - Bircan Sözüdoğru

Hobi Grubu Çift Kadınlar

1- Meryem Ayan - Dilara Karataş

2- Gaye Dellaloğlu - Zeynep Ahmetraşit

3- Çelen Teran - İpek Anageldiyeva

Hobi Grubu Karışık Çiftler

1- Serhat Deniz - Dilara Karataş

2- Ersan Serinyürek - Nilsen Küçük

3- Mustafa Teksan - Sema Teksan