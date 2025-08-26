Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan Lefkoşa Badminton Open 2025 Turnuvası, 23-24 Ağustos tarihlerinde TED Kuzey Kıbrıs Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oero Trading, Çetinkol Ltd, Şehitoğlu Ltd, Decomar ve Juke FM sponsorluğunda organize edilen turnuvada 15 kategoride 261 müsabaka yapıldı.

Badminton2

Turnuva sonucunda;

U-11 Tek Erkekler

1- Şükrü Günay

2- Alas Dincer

3- Yusufcan Alp

U-11 Tek Kızlar

1- Serin Önet

2- Alya Dincer

3- Irmak Servet

U-15 Tek Erkekler

1- Mahmut Postacıoğlu

2- Ali Dilekçi

3- Umutcan Yurt

U-15 Tek Kızlar

1- İrem Uzuntürk

2- Elif Karakuş

3- Zeynep Alya Özkara

U-15 Çift Erkekler

1- Mahmut Postacıoğlu - Arın Bolkaner

2- Ali Dilekçi - Rüzgar Dellaloğlu

3- Yusufcan Alp -

U-15 Çift Kızlar

1- Zeynep Alya Özkara - Ceylin Mirillo

2- Nejla Okalpli - Şen Bozdoğan

3- Ece Alp - Nil Nefes Karagöz

U-15 Karışık Çiftler

1- Umutcan Yurt - Elif Karakuş

2- Muhammed Blawal - Aşkın Derinbıçakçı

3- Ali Salim - Nejla Okalpli

Büyükler Tek Erkekler

1- Kuzey Serinyürek

2- Turhan Güney

3- Sarp Erol Mutluel

Büyükler Tek Kızlar

1- Hazel Aksular

2- Milay Salim

3- Laren Dilek

Büyükler Çift Erkekler

1- Güngör Acar - Oğuzhan Kızılova

2- Kuzey Serinyürek - Sarp Erol Mutluel

3- Onur Rudarlı - Serkan Yalçın

Büyükler Çift Kadınlar

1- Hazel Aksular - Zalihe Postacıoğlu

Eski NBA yıldızı 40 yaşında futbola başladı
Eski NBA yıldızı 40 yaşında futbola başladı
İçeriği Görüntüle

2- Ülviye Beşe - Sema Teksan

3- Belin Teksan - Beril Erşangil

Büyükler Karışık Çiftler

1- Ümit Altın - Merve Yücetürk

2- Dongoh Junior - Belin Teksan

3- Eray Merttürk - Milay Salim

Hobi Grubu Çift Erkekler

1- Osman Örek - Nazif Burşuk

2- Mustafa Teksan - Ersan Serinyürek

3- Refet Şeker - Bircan Sözüdoğru

Hobi Grubu Çift Kadınlar

1- Meryem Ayan - Dilara Karataş

2- Gaye Dellaloğlu - Zeynep Ahmetraşit

3- Çelen Teran - İpek Anageldiyeva

Hobi Grubu Karışık Çiftler

1- Serhat Deniz - Dilara Karataş

2- Ersan Serinyürek - Nilsen Küçük

3- Mustafa Teksan - Sema Teksan