Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan Lefkoşa Badminton Open 2025 Turnuvası, 23-24 Ağustos tarihlerinde TED Kuzey Kıbrıs Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Oero Trading, Çetinkol Ltd, Şehitoğlu Ltd, Decomar ve Juke FM sponsorluğunda organize edilen turnuvada 15 kategoride 261 müsabaka yapıldı.
Turnuva sonucunda;
U-11 Tek Erkekler
1- Şükrü Günay
2- Alas Dincer
3- Yusufcan Alp
U-11 Tek Kızlar
1- Serin Önet
2- Alya Dincer
3- Irmak Servet
U-15 Tek Erkekler
1- Mahmut Postacıoğlu
2- Ali Dilekçi
3- Umutcan Yurt
U-15 Tek Kızlar
1- İrem Uzuntürk
2- Elif Karakuş
3- Zeynep Alya Özkara
U-15 Çift Erkekler
1- Mahmut Postacıoğlu - Arın Bolkaner
2- Ali Dilekçi - Rüzgar Dellaloğlu
3- Yusufcan Alp -
U-15 Çift Kızlar
1- Zeynep Alya Özkara - Ceylin Mirillo
2- Nejla Okalpli - Şen Bozdoğan
3- Ece Alp - Nil Nefes Karagöz
U-15 Karışık Çiftler
1- Umutcan Yurt - Elif Karakuş
2- Muhammed Blawal - Aşkın Derinbıçakçı
3- Ali Salim - Nejla Okalpli
Büyükler Tek Erkekler
1- Kuzey Serinyürek
2- Turhan Güney
3- Sarp Erol Mutluel
Büyükler Tek Kızlar
1- Hazel Aksular
2- Milay Salim
3- Laren Dilek
Büyükler Çift Erkekler
1- Güngör Acar - Oğuzhan Kızılova
2- Kuzey Serinyürek - Sarp Erol Mutluel
3- Onur Rudarlı - Serkan Yalçın
Büyükler Çift Kadınlar
1- Hazel Aksular - Zalihe Postacıoğlu
2- Ülviye Beşe - Sema Teksan
3- Belin Teksan - Beril Erşangil
Büyükler Karışık Çiftler
1- Ümit Altın - Merve Yücetürk
2- Dongoh Junior - Belin Teksan
3- Eray Merttürk - Milay Salim
Hobi Grubu Çift Erkekler
1- Osman Örek - Nazif Burşuk
2- Mustafa Teksan - Ersan Serinyürek
3- Refet Şeker - Bircan Sözüdoğru
Hobi Grubu Çift Kadınlar
1- Meryem Ayan - Dilara Karataş
2- Gaye Dellaloğlu - Zeynep Ahmetraşit
3- Çelen Teran - İpek Anageldiyeva
Hobi Grubu Karışık Çiftler
1- Serhat Deniz - Dilara Karataş
2- Ersan Serinyürek - Nilsen Küçük
3- Mustafa Teksan - Sema Teksan