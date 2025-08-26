Kıbrıs Türk basketboluna son yıllarda şampiyonlukları ve yaptığı yatırımlar ile damga vuran kulübü Larnaka Gençler Birliği, 2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kulüp Basektbol şubesi, yeni sezon açılışını Eylül ayında gerçekleştirecek. Gençler Birliği 2025-2026 sezonunda Basketbol liglerinde 6 kategoriye birden katılacağını bildirdi.

Basketbol şubesi geçtiğimiz yıl kadroda yer alan tüm oyuncular ile yeniden sözleşmeler imzaladı, alt yapıdan yetişen iki oyuncuya da kadroda yer verirken, geçtiğimiz yıl farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen oyuncuları da bu tarihte kulübe geri çağırma kararı da aldı.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada, basketbol şubesinin geride kalan sezonda tarihi başarılara imza atmaya devam ettiğini vurguladı. Kadınlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-siyahlılar, altyapı kategorilerinde de hedeflenen play off gruplarına kalma noktasına ulaştı. Büyük erkek takımı ise tam kadro yer aldığı Federasyon Kupası’nda şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak sezonu taçlandırdı.

12 AY SÜREN TUTKU: BASKETBOLUN KALBİ İSKELE’DE ATIYOR

Yılmabaşar, basketbolun İskele'de artık yalnızca sezonluk bir spor değil, yılın 12 ayı süren bir tutkuyla yaşandığını ifade etti. Yeni sezon hazırlıklarının 10 aylık detaylı bir programla sürdürüleceğini belirten Yılmabaşar, Koç kadrosunun güçlendirildiğini bu yıl müsabakalara 3 profesyonel koç ile hazırlanacaklarını ve oyuncular için bireysel gelişim planları, yenilikçi antrenman metodları ve özel çalışmalar içeren kapsamlı bir takvimin yolda olduğunu müjdeledi.

“ZİRVEYE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele’nin bir basketbol kenti olma yolunda ilerlediğini, kazanılan şampiyonluklarla birlikte, yerel yönetimin de her köye her mahalleye basketbol sahaları inşaa ettiğini ve İskele’de kulüp olarak bunun sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Yılmabaşar, “Yarışmacı kimliğimizle her kategoride zirve hedefiyle yola çıkıyoruz. Camiamızın desteği, sponsorlarımızın katkısı ve oyuncularımızın disiplini sayesinde bu hedeflere ulaşacağımıza gönülden inanıyorum,” dedi.