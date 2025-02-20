Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan KKTC U17 Badminton Milli Takımı 23 galibiyet almayı başarırken sporcularımızdan İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Laren Dilek Ana Tabloya kalmayı başardı.

Badminton Federasyonu yaptığı açıklamada “16 Şubat 2025 tarihinde başlayan U17 Türkiye Badminton Şampiyonası devam ederken ana tabloya kalan 3 sporcumuzla birlikte mücadele eden tüm sporcularımızı ve uyumlu bir şekilde sporcularımızın başarısı için çalışan antrenörlerimiz Seymen Deniz ve Savaş Dursun'la birlikte idareci Eren Özuyanık'ı tebrik ediyoruz.” dedi.