KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Play Off Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları çarşamba akşamı oynandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA)- GMB Çamlık Spor karşılaşmasından 3-0’ lık skorla galip ayrılan taraf LVA oldu. LVA bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı.

MAĞUSA’DA 150 DAKİKALIK MÜCADELEDEN GALİP AYRILAN TARAF DAÜ

Gecenin diğer maçı ise Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında DAÜ ile Cihangir GSK arasında oynandı. İki takım arasındaki yarı Final Serisi karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da baştan sona kadar üstün bir performans ortaya koyduğu ve 150 dakika süren maçtan 3-2’lik skorla galip ayrılan DAÜ seride 2-0 üstünlük yakaladı.