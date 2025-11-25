KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz'den Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Asbaşkanları Zafer Şahin, Şaban Kırcalı ile birlikte TC Spor Bakanlığında temaslarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen Uluslararası turnuvaya katılan Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz, TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. Hamza Yerlikaya ile Badminton Federasyonunda, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Veli Ozan Çakır ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğu Spor Etkinlikleri Daire Başkanı ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile Spor Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Keçiören'deki Badminton Federasyonunda bir araya gelen Deniz, KKTC Badmintonu hakkında bilgi vererek Türkiye'nin büyük desteği ile ülkemizde Badminton Sporunun her geçen gün geliştiğini söyleyerek Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür etti.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığında da görüşmeler yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanı ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız'a da makamında ziyarette bulundu ve ülke gençliği ile badminton sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti Ercan Yıldız'a Milli Takım formamızı hediye ederek 2026 yılında KKTC Badmintonunda atılacak adımlar için istişarelerde bulundu.

Ayrıca TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ı da ziyaret eden Deniz, KKTC Badmintonuna verdiği destekten dolayı Veli Ozan Çakır'a teşekkür ederek KKTC Milli Takım forması takdim etti. Genel Müdür Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ziyaretimizden dolayı memnun olduğunu KKTC Badmintonu ve gençliğine desteklerinin devam edeceğini belirterek Türkiye Badminton Federasyonu ile birlikte önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar ve projeler ile ilgili istişarelerde bulunduk.