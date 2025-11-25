Limasol Sporting Club Juniors 2025 Turnuvası ile Larnaka Tennis Club Pancyprian U10 Turnuvası’nda Lefkoşa Şehir Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. İki farklı organizasyonda kürsüleri dolduran genç sporcular, sergiledikleri performansla kulüplerine büyük gurur yaşattı.

Sporcuların gösterdiği disiplin, mücadele ve yüksek performans takdir toplarken, antrenörlerin emeği de büyük beğeni kazandı. Lefkoşa Şehir Kulübü, altyapı çalışmalarındaki istikrarlı başarısını sürdürerek geleceğin tenis yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Limasol Sporting Club Juniors 2025’te elde edilen dereceler şu şekilde:

Biray Berkut – U7 Kızlar Şampiyonu

Pera Pınar – U8 Kızlar Şampiyonu

Liz Başman – U10 Kızlar Şampiyonu

Mira Göksan – 10 Yaş Çiftler İkincisi

Larnaka Tennis Club Pancyprian U10 Turnuvası’ndaki başarılar ise şöyle:

Biray Berkut – U7 Kızlar Şampiyonu

Pera Pınar – U8 Kızlar Şampiyonu

Çağer Günser – U9 Kızlar Finalisti / U10 Çift Kızlar Finalisti

Liz Başman – U10 Kızlar Yarı Finalisti / U10 Çift Kızlar Yarı Finalisti