KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Oktay – Ülgen Erülkü anısına düzenlenen Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, dereceye girerek Türkiye’de düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcularımız ve antrenörlerimiz belirlendi.

Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda yapılan Oktay – Ülgen Erülkü Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularımız şöyle:

Elvin Altındağ

Aslı Aslı

Fatma Nida Toko

Güneş Yıldırım

Rezan Erbulut

Derin Mut

Beril Fatma Mutlu

Güzin Aktaşlı

Tanem Evsal

Nefes Kocadayı

Antrenörlerimiz

Bilgin Diker

Berk Aydoğan

Mustafa Erbulut

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Oktay – Ülgen Erülkü Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bizleri temsil edecek tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik eder, şampiyonada üstün başarılar dileriz.

Sporcularımızın bu başarılarında emeği geçen ailelerine, antrenörlerine ve kulüplerine teşekkür eder, Türkiye Şampiyonası’nda kendilerine başarılar dileriz.”