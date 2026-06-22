KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Oktay – Ülgen Erülkü anısına düzenlenen Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, dereceye girerek Türkiye’de düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcularımız ve antrenörlerimiz belirlendi.
Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda yapılan Oktay – Ülgen Erülkü Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularımız şöyle:
Elvin Altındağ
Aslı Aslı
Fatma Nida Toko
Güneş Yıldırım
Rezan Erbulut
Derin Mut
Beril Fatma Mutlu
Güzin Aktaşlı
Tanem Evsal
Nefes Kocadayı
Antrenörlerimiz
Bilgin Diker
Berk Aydoğan
Mustafa Erbulut
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Oktay – Ülgen Erülkü Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bizleri temsil edecek tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik eder, şampiyonada üstün başarılar dileriz.
Sporcularımızın bu başarılarında emeği geçen ailelerine, antrenörlerine ve kulüplerine teşekkür eder, Türkiye Şampiyonası’nda kendilerine başarılar dileriz.”