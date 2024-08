SOSYAL MEDYANIN SESİ

Şimdi elinizi kalbiniz üzerine koyunuz, hissediniz kalp atışlarınızı ve samimiyetle, içtenlikle, dürüstlükle yanıt veriniz.

Birisi geldi, sizi zorla evinizden çıkarttı, kaçtınız ardınıza bakmadan, neyiniz var neyiniz yok geride bıraktınız ve yuvanızdan ayrılmak zorunda kaldınız.

O eve, yeniden "misafir" olarak gider misiniz?

Bir oteliniz var, oradan dışarıya attılar sizi... Hem de öyle hazır bulmadınız, temelini attınız, her bir tuğlası örülürken şahitlik ettiniz, hayaller kurdunuz ve gittiniz.

O otele "turist" gönderir misiniz?

Kıbrıs sorunundan söz ediyorum elbette...

"Türk Tarafı" her daim mağduriyetten söz ediyor – ki çoğunluk haklı - ama asla diğer "mağduru" görmüyor, empati yapmıyor, hakkını teslim etmiyor, haksızlığıyla yüzleşmiyor.

"Siyasi sorun var" diyeceksiniz!

İşte sorun tam da bu ya...

Sorunu görmezden gelmek!

Siyasi bir sorun varsa, bu sorununun varlığını kabul ediyorsanız, masaya oturur ve çözüm ararsınız.

Çözümsüzlüğün çözüm olduğunu ilan ederseniz eğer...

İşte o durumda herkes kendi çözümüne yönelir.

Tutuklamalar da normal olur engellemeler de...

Anormalin normali bu!

(Cenk Mutluyakalı)



Bu şartlarda olması gereken fiyatlar: Tosun 220tl, kuzu 290tl, oğlak 280 tl, inek 150tl, düve 200 tl, besli 200 tl, inek sütü 25 tl, koyun sütü 50 tl, keçi sütü 45 tl. Arpa dünya borsasında 210 dolar bizde 7.75 tl, elektirik dünyanın lideri 10 lt net, mazot aynı, amortismanlar bir keza uçtu. Biz ne yapıyoruz hep birlikte sektörü yönetemeyeni izlerken bir kısmımız da alkış tutuyor, hade bakalım nereye varacak bu işin sonu.

(Mehmet Çetereisi)





ÖNERİ

YORUM.

Yakında yeni yasama yılı başlayıp meclis toplantıları başlayacak.

Önerimdir.Acin meclisi NERDEN BULDUN YASI nı yapın ve bir de 2027 de gelin meclise.

Bu yasa beni hesap vermeye necbur edecek ve devlete karşı sorumluluklarıma uymaya beni mecbur edecek.

Gelecek memur soracak bana"Hocam kapıdaki iki lüks salon araba bir çip bugün piyasa değeri 500 bin pound,son yaptığın yüzme havuzlu villa 1 milyon pound,üç sitede 5 dairenin var 500 bin pound,yılda üç kez Avrupa, her hafta sonu lüks otellerde harcamalarının bankalardaki dolar euro hesablarınin karşılığını NERDEN BULDUN" diyecek.Cevabım yoksa gereği yapılacak.

Vallahi değil birinden para almak borç bile verecek durumda oluruz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



"Portakal “ Atışalım”

Yıllardır narenciyeyi bitirmek için oynanan oyunlar bu yıl daha da ilginç bir şekilde narenciyenin dalında kalmasına neden olmuştur.

Şu anda bütün narenciye üreticilerinin bıktırılmış ve bunaltılmış olmasından dolayı narenciye bahçelerini satmanın derdine düşmüş duruma getirilmişlerdir. Başarılmak istenen şey buysa bence hedefe ulaşılmıştır.

Bunu nasıl başardılar???? Anavatanımdan gelen suyun ucuz bir şekilde narenciye bahçelerine kullanılması gerekirken bir türlü devreye sokamadılar ya da sokmadılar.

Bahçelerin sulama fiyatı petrol fiyatından daha pahalı

Narenciyeye ödenen teşvik komik ötesi

Yetişen ürünler de su parasını karşılayamayacak şekilde komik….

Tarım politikası buysa hedef belli!!!! Her şey ortada…

Yani “ üretimden vazgeç ve sat”taktiği.

(Fatma Baysal)