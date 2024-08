SOSYAL MEDYANIN SESİ

YANGINLAR :

Rekor hava sıcaklığı yaşanırken ,özellikle Akdeniz bölgesi yanıyor.

Nazım Hikmet ,Anadoluyu " Bir Küheylana ," benzetmisti,. Küheylanın başı yanıyor. Dünya cenneti Ege yanıyor.

Tabii afetler : Yangın, Sel, Deprem ,Tusinami ,Yanar dağ, Heyelan , Fırtına.

Bunlardan sadece insan eliyle olan yanginlardır.

YA , insanın ihmali, bilgisizliği ,umursamazlığı veya KASTEN çıkarılıyor.

Diğer tabii afetlerde insanın , afetin olduğu sırada, yapabileceği pek birşey yok. Yangınlarda ise binlerce insan, araçlar, uçaklar, helikopterler günlerce mücadele ediyor.

Diğer tabii afetlerde ölümler hariç uğranılan tahribat, kısa sürede telafı ediliyor

Yangınlarda ise elli yıl alıyor.

Yangınlara karşı alınacak tedbirlerde ,ilk adım ağaç cinsini seçmektir. Çam reçinesi ve kozalakları dolayısıyle en tehlikeli ağaçtır.

İğne yapraklı olduğu için ağacın her tarafında oxygen vardır.

Defne ekilemez mi? Toplu bir ağaç olduğu ve yaprakları geniş olduğundan daha zor yanar.

Süratle büyür, su istemez.

Belli bir boya gelince, budanır ve yaprakları, gastronomide ve yağı kimya sanayiinde kullanılır.

Zeytin kolay yanar ama yanmış gövde yeniden yeserebilir. Bazı cinsleri su ister.

Yangın kasıtlı çıkarılmışsa, suçu işleyene en ağır ceza verilmelidir. İDAM Cezası bile tartışılmalıdır.

Geçmiş olsun EGE.

(Yücel Dolmacı)



“Hayat yolculuğu, bisiklet süren bir kişinin yolculuğuna benzer...

Kişi bisiklete binmiş ve hareket etmeye başlamıştır...

Bir noktada durup inecektir...

Eğer durduğunda inmezse, düşecektir.”

(Hasan Birinci)



Devlet yönetimindeki zaafiyetler ülkede yaşayan herkesi ve her kurumu derinden etkileyen önemli bir faktördür. Bu tür zaafiyetlerin temel nedenleri özetle şunlardır:

-Liderlik Eksikliği

- Vizyon: Yönetimin, açık bir hedef veya gelecek vizyonu belirleyememesi,.

- Etkili İletişim Eksikliği: Yönetimle çalışanlar arasındaki iletişim kopuklukları, ( yönetici kadrosuna atananların liyakata dayalı olmaması) bilgi akışını engelleyerek organizasyonel zaafiyetlere yol açar.

-Strateji Eksikliği:

Kapsamlı Stratejilerin Olmaması, Organizasyonun uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına engel olan yetersiz veya belirsiz stratejilerin geliştirilmesi.

-Yetersiz Kaynak Yönetimi: Finansal Kaynak Kıtlığı, Yeterli bütçe veya finansman bulunmaması, projelerin ve stratejilerin uygulanmasını kısıtlayabilir.

- İnsan Kaynakları Yönetimi: Uygun niteliklere sahip çalışanların istihdam edilmemesi veya mevcut çalışanların eğitilmemesi, organizasyonun verimliliğini düşürür.

- Karar Alma Süreçlerinin Yetersizliği: Karar verme süreçlerinin yavaş, karmaşık veya etkisiz olması, hızlı ve etkili çözümlerin bulunmasını engelleyebilir.

-Motivasyon Eksikliği: Çalışanların motivasyon eksikliği, performans düşüklüğüne ve sonuçta zaafiyetlere neden olabilir.

Ülke olarak her anlamda yaşanan olumsuzlukların sebeplerinden bazıları bunlar arkadaşlar. Kendi kararlarını kendisi veremeyen, başkalarına akıl soran, onay almadan birşey yapamayan bir yönetim zihniyetiyle boğuşuyoruz. Teknecik’te yaşanan olaylar sonrasında Elçilik yine devreye girmek durumunda kalıp açıklamalarda bulunuyor. Alıştık. Çünkü yukarıda sayılan özelliklere sahip yöneticiler olmadığı için, olaya dahil ediliyorlar.

(Ahmet Özant)