SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bu ülkede,

insanların ayağa kalkması,

sokağa dökülmesi,

bu rezilliklere son verilmesi için yetkililerin kapısına dayanması için daha neler olması gerekiyor?

Zehirleniyoruz,

6-7 ay içinde yüzde 200'e varan zamlar yapılmasına karşın, standartlarda zerre iyileşme olmamasına rağmen, facebookta 5-10 cılız şikayetten öte tısss yok.

Eeee, daha beter olun,

Yakışır...

(Ülker Fahri)

Buse, Türkiye ve spor vizyonumuz!

...Futbol için akıtılan ve karşılığı da olmayan milyonlarca liradan kısıp bir bütçe yaratılabilir. Bu bütçe ile bir spor kulübü kurulur. Bu kulüp sporun her branşından Kıbrıs Türkü sporculara sahip olur ve Türkiye’deki liglere akredite edilir. Voleybolundan bilardosuna, yüzmesinden, atletizmine kadar tüm branşlarda bu adada yaşayan yetenekli sporcular bu kulüp aracılığıyla Türkiye’deki rakipleriyle yarışabilir.. Yetenekli olanlar hiç zaman kaybetmeden daha iyi kulüplere transfer olabilir, Türkiye Milli Takımında yer alabilir.

Önemli olan bu kulübün devamlılığının sağlanacağı kaynak ve profesyonelce yönetileceği bir yapıyı kurmak.

(Aytuğ Türkkan)

PİYASANIN SULTANLARI :

Bu gün birkaç marketi gezdim:

Piyasanın sultanları

ET : 1000 TL Bandını

DOMATES. : 100 TL Bandını zorluyor.

Olimpiyatlar bitmeden, lider olacaklar. Vitrenlerde altın madalya ile görülecekler.

Eğer bir Hükümet çevre ülkelerde domates 30 TL, et 300 TL bandında ise ona yorumu .......

size bırakıyorum

Eğer bir Muhalefet bunu görüp de yanlışı tesbit ederek, doğruyu önermez ve Halkın işkence çekmesinden medet umarsa NARSİSTİR.

Ben konuyu karıstırdım, galiba..

FİLE nın SULTANLARINI TEBRİK EDECEKTİM.

Kusura bakmayın.

(Yücel Dolmacı)

Dünya parası ödediğimiz elektrik için HERKESİ ZEHİRLEYEN ilkel üretim santralimiz...O bölgede kaç kanser vakası, kaç akciğer hastası var acaba ? KİM BU DOĞA KATLİAMINA DUR DİYECEK? Bu kalitesiz akaryakıtı alan veya izin veren kim? Yasal sorumluluğu nerede? Kim hesap soracak kim dava edecek?

(Emine Sütçü)

BESLEMELER: Oyun oynayan kız çocuklarını alenen taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Bengladeşli tipsiz ve ahlâksız cezaevine gönderildi!... Her gün buna benzer yığınla haber... Ve bu tür haberlerle her karşılaştığımda "bir pahalı beslememiz daha oldu" diye düşünürüm... İki dönüm bostan, cezaevinde yan gelip yat ve ense yap Osman misali!.. (Tüm namuslu ve saygın Osman'lardan özür dilerim bu yerleşik teşbihten dolayı)... Bu tipsizlerin çoğu sırf cezaevine girmek için suç iler... Biz de boyuna bu tipsizlerin tuzağına düşüp bütçeye yeni yükler ekleriz Allahın her günü... İflah olmaz ahlâksızları geri ülkelerine postalamak için acil bir formül bulunmalı!.

(Ahmet Tolgay)