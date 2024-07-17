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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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SOSYAL MEDYANIN SESİ

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SOSYAL MEDYANIN SESİ
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Nasıl bir dünya inşa ettiyse kapitalizm bir yandan su sıkıntısı çekiyoruz beri yandan da bir litre kola için yaklaşık on litre su harcıyoruz.
Su ve ekmek savurganlığı ( israfı ) fark etmesek de can yakıcı boyutlarda ve fakat asıl savurganlık siyaset sayesinde konuşmalarımızda yazmalarımızda ve bir birimizle olan ilişkilerimizde.
Önce insanlar bozulmalıydı ki her şey ama her şey bozulsun.
Doğrusu bu kadar hızla ve hazla bozulmayabilirdik hayatımıza olgunlaşmamış siyaset girmeseydi.
Evet olgunlaşmamış bir siyasetle, siyasi zihniyetle partizan particilikle tanıştık 1975 yılında.
 (Cumhur Deliceırmak)
 
Gençler stresini, heyecanını kapalı parkurlarda yenemedikce, trafikte can kaybı devam edecek...!
Kapalı parkurlarda olmalı.... Drag pisti yok mesela!
(Hasan Nihat Erduran)
 
Ne kadar gerçek olursan hayatta dolaşımın o kadar sonsuzdur . Sahte olursan ilk anda yürüsende sonradan dökülürsün ...
(Emirali Tatlıdil)
 
ŞAFAK NÖBETİNE KATILMAYIN.
Tüm dünya tanıktır ki, Türk ordusu Kıbrıs adasına barış getirmek amacı ile 20 Temmuz,1974 tarihinde Girne’nin beş buçuk mil plajına çıkarma yapmıştır.
Harekât esnasında çıkarma birliğinde görevli üst teğmen Yavuz Sokollu şehit olmuştur. Bundan ötürü savaştan sonra beş buçuk mil plajına “yavuz çıkarma plajı” adı verilmiştir.
Maalesef birçok kutsal yerimize yapıldığı gibi yavuz çıkarma plajı da çetelere ikram edilmiş ve adı da Escape olarak değiştirilmiştir.
Yurtsever birçok örgütün ve en önemlisi şehit Yavuz’un çocuklarının da feryadına rağmen bu rezalet halen devam etmekte ve tarihi “yavuz çıkarma plajı” kaçamak adı ile tüm yurtseverlerin gönlünü karartmaktadır.
Hal böyle iken ve Yavuz Çıkarma Plajı’nın dramı ulusal onurumuzu rencide ederken orada göstermelik bir şafak nöbeti düzenlemek, en hafif deyimi ile işgüzarlıktır.
Yavuz Çıkarma Plajının ulusal statüsü iade edilene kadar halkımızın bu göstermelik curcunalara katılmamasını öneririz.
(Hasan Özbaflı)
 
DÜŞÜNÜ YORUM.
Rum yönetimi rum malı satanlara 7 yıl hapislik verileceğini buyurmuş
Ulan siz koskoca Limasolu Rus yönetimine devrettiniz. Yıllardır Türk halkına ambargo uyguladınız hala uygulamaya devam ediyorsunuz, Türk halkını cumhuriyetten attınız. Tek başınıza AB üyesi oldunuz. Yaşam hakkı tanımadığınız bu düzeni siz yarattınız şimdi adalet bulduğunuzu sanıyorsunuz.
ZAVALLİMU.
(Hüseyin Cumaoğlu)
 
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