Şu Mülkiyet Meselesi!

Başımızı kuma gömdük. REDDETTİK.

Mülkiyet sorunun uluslararası hukuka uygun olarak çözümü, Kuzey'deki mülkiyetin sorunsuz hale getirilmesi, TMK'nın etkin çalıştırılması, kaynak yaratılması için birçok çalışma toplantısı düzenledim. Düzenlenen toplantlara katıldım. AİHM'deki hukukçulardan da görüş alarak hazırladığımız, Türkiye yetkililerinin de onay verdiği karar ve öneriler, bizim yetkililerimiz tarafından sürekli REDDEDİLDİ. TMK'ya kaynak yaratmak için bir Türkiye Bankası tarafından verilecek uzun vadeli faizsiz kredi teklifi ve bunun gibi mülkiyeti Türk tapusuna çevirmeyi kolaylaştıracak daha birçok teklif yapıldı. REDDEDİLDİ. Başkanlık dönemimde, Acapulco yasası olarak bilinen yasada değişiklik yaparak, TMK aracılığıyla şahısların mülkiyeti, Rum sahibinden satın alabilmesinin önünü açan yasa değişiklik önerisi yaparak hükümete sundum. REDDEDİLDİ. Bu öneriler zamanında ciddiye alınmadı. Bu konuda kürsü konuşmalarım, çözüm önerilerim ve verdiğim sayısız demeçle ilgil de "Sibel Hanım mülkiyetle niçin bu kadar ilgileniyor ?" eleştirisi yapılmıştı. Bunu da not düşeyim.

(Sibel Siber)





Diploma skandalında ilk kez bir sanık, "hemencecik" mahkemeye çıkarılıp, "hemencecik" salıverildi...

Daha önce, hem tutuklama, hem ev arama vs vs vs...

Fatma Ünal suçlu değilse, neden tutuklandı?

Suçluysa neden hemen salıverildi?

Diğer sahte diplomacılar defa defa mahkemeye çıkarken, bu hızın sebebi ve motivasyonu ne?

Hayır, polis ve yargı neye alet oluyor bilelim, değil mi...?

(Hüseyin Ekmekçi)





Kıbrıs'ın kuzeyindeki mülkiyet rejimi, son açılan davalar ve tutuklanmalardan sonra yeniden tartışılmaya başlandı. Gazeteci Reşat Akar da yaptığı paylaşımla 74'ten hemen sonraki tartışmaları bize bir daha hatırlattı. Bu dönemle ilgilenenlere naçizane önerim, bu konuyu enine boyuna tartıştığımız ve 74 sonrasında adanın kuzeyindeki siyaset oluşurken tarafların bu konuya bakışlarının nasıl oluştuğunu anlatan, İletişim yayınlarından çıkmış "Askıdaki Egemenlik" adlı Rebecca'yla yazdığımız kitap . Kitabı çoğu kitapçılarımızda bulabilirsiniz. Nereden gelindiğini bilmek, bugün için varacağımız kanaatların da daha sağlıklı oluşmasına yardımcı olabilmesi açısından elzem.

(Mete Hatay)



Lafa bak lafa.

"HRISTOLIDES KIBRIS TÜRKÜNÜ ERITIP GÖCE ZORLAMANIN PESINDEYMIŞ"

Vay be bu Hristos bunu gerçekten yapabilir mi? Size göre yapar bana göre yapamaz. Hristo o taraftan bu tarafa çomak mı sokuyor da böyle düşünüyorsunuz. Korkmayın birşey olmaz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Nuri Alço önce polis genel müdürünü, sonra da baş savcıyı aradı…

Milli yenge gece yarısı operasyonu ile geldi, garga bokunu yemeden mahkemeye çıkarıldı ve siz henüz uyanmışken tutuklanmadan evine gitti…

Ne tutuklama, ne kelepçe, ne 3 gün tutukluluk, ne fotoğraf, ne de basın…

Tereyağından kıl çeker gibi Nuri Juju’yu çekti aldı…

Polis ve savcı konusunu anlıyorum da ilgili yargıç nasıl ayarlandı…???

“Bağımsız” yargı son kale ha…

Uyanın da balığa gidelim, sazanlar(!) geldi…!!!

(Mahmut Anayasa)