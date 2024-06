SOSYAL MEDYANIN SESİ

Doğruyu söylemek gerekirse ben bu Fidias'ı ne komik ne de yaratıcı buldum. Kaç gündür videolarını seyrediyorum. Herhalde iyiden iyiye çağın ruhunun dışına düştük... 70 bin Kıbrıslı Rum'un elbette bir bildiği vardı. Herhalde bu idiotu klasik siyasi partilerin son dönemdeki siyasetine tercih ediyoruz demek istediler... Daha. önemlisi bu tavrı seçerek bence AP'yi önemsemediklerini beyan ettiler bir nevi. Bu da AB'deki sentimanla örtüşen bir tutum. Gerçi onlar bile bu kadar fundemental bir tepki göstermemişti.

(Mete Hatay)





Yerli üretime yeterli desteği verip olumsuzlukları aşacağınıza dışardan donmuş et getirirsiniz çözümü buldunuz vatandaş sürdüs olmaz inşallah.

(Hasan Mullaoğulları)





AB Parlamento seçimlerinde milliyetçi sağın yükselişinin sonucu, bundan sonraki AB politikalarında faşizan uygulamalarının etkisini çok sıkça göreceğiz. AB güvenli limanının mendireği çatlamış, güvenli liman olmaktan çıkmıştır.

Kıbrıs Türkleri 1963’den beri Rumların faşizan isteklerinden çok çekmiştir. 2020 yılında Kararını vermiş federasyon durağını geride bırakarak bağımsızlık yolunda yürümektedir.

(Mehmet Cuma)





Avrupa Parlementosu seçimleri konusunda son not:

Evet, Annan Planı hayata geçseydi, Kıbrıslı Türklerin Brüksel'deki temsiliyeti daha sağlıklı bir zeminde ilerleyecekti. Keşke olsaydı... Ama olmadı. Buna dair hayal kırıklığı hissedilmesi çok anlaşılırdır. Fakat aradan 20 sene geçti. Bu kadar yılın ardından Avrupa Birliği ve Kıbrıslı Türklerin temsiliyetine dair eğer bizler toplum olarak bir siyaset geliştirememişsek, 20 sene önceki durumu yeniden ve yeniden tartışmanın bir anlamı yok. Küsmenin de ayni şekilde... Bana göre eğer ortada AB vatandaşı bir toplum varsa, her toplum gibi temsil edilmelidir. Bunun gerçekleşmediğini görmek, her demokrat için yaralayıcı olmalıdır.

Eğer sistemin yanlış olduğunu düşünüyorsak ve bunda samimiysek, 20 senede bunun değişmesi için aktif bir çalışma yürütmemiz gerekirdi. Yani nostaljik hüzünlere değil, gerçek önerilere ihtiyaç vardı. Şimdi seçim bittikten sonra bunu eleştirmek bana anlamsız geliyor. Madem memnun değiliz, buna karşı ciddi ve uzun soluklu mücadele bir mücadele yürütecek miyiz? Yoksa Rumlar koltuklarımıza oturdu deyip eleştirmek, yani çok bildiğimiz suçlama oyununa devam etmek en kolayı mı?

Maalesef siyasi elitlerimize bakılırsa, sorunun cevabı açıkça ortada.

(Fezile Osum)





Buzlu et..Buzlu et..

E zaten kaçak gelirdi yine yiyen yerdi..

Kaçakçılıktan çıktı resmiyata döndü..

Yabancılar yesin biz yerli yemeye devam..

(Cengiz Ozaner)



BİR İŞİMİZİ DE TAMANM YAPSAK: Donmuş ithal etin bulunabileceği satış noktaları arasında Molto, Benli ve Metropol marketlerin adı da geçiyor resmi listede... Bu marketlerin müşterilerinden aldığım duyum şu mealde: "Bu marketlerde söz konusu ithal ürünü bulamadığımız gibi, satış görevlileri de 'bilgimiz yok' diyorlar... Yani bir işimizi de tamam yapsak olmuyor be kardeşim... Görevim, aldığım duyumları yazmak ve yorumlamak...

(Ahmet Tolgay)