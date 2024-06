SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıbrıs, sadece 6 sandalye olan vekil sayısının 1’ini aşırı sağ Elam’a, diğerini de geçmişte Elam’ı desteklediğini açıklayan TikToker’a verdi. Kıbrıslı Türk adaylardan hiçbiri seçilmedi. Peki Elam ne istiyor?

- Kıbrıslı Türklere verilen AB mali yardım programı iptal edilsin;

- Geçiş kapıları kapatılsın;

- Kıbrıslı Türklerin vatandaşlıkları iptal edilsin.

Evet, şimdi bunların lobiciliğini yapmak için Avrupa’da bol bol zamanları ve kaynakları olacak. Üstelik herhangi bir Kıbrıslı Türk temsiliyeti olmadığı için, bunlarla mücadele edecek alanımız da çok daha kısıtlı olacak. Uluslararası alana açılan bir penceremizi de kendi ellerimizle kapattık. Kazanan statükocular oldu (yeniden).

(Fezile Osum)





Yıllarca özelleştirmeyi bize çok kötü ve kabus gibi anlatan bazı kesimlere sormak istiyorum:

Elektrik kurumunun daha ne kadar kötüye gidebileceğine inanıyorsunuz?

Telefon dairesinin arızaları geçici çözümlerle ve mevcut altyapıyı yenilemeden daha ne kadar ileri götürebileceğine inanıyorsunuz?

İnternetlerimizi, telefon dairesinin şirketlere belirli kapasite ile verdiğini ve bu mevcut altyapıyla hem çok pahalı hem de çok yavaş bir internet kullandığımızı daha ne kadar gizleyeceksiniz?

Araç muayene istasyonlarının yetersiz kaldığını ve insanların bu sıcakta beklerken birine bir şey olmasından korkmuyor musunuz?

Postanelerin yaşadığı personel sıkıntısı ve dağıtım gecikmelerinden mağdur olmayan kesim, mağdur olanları ne zaman anlayacak?

Birçok firma, elektrik kurumunun kesintilerinden büyük zararlara uğramış ve birçok vatandaşın evlerindeki elektronik eşyalar ciddi zarar görmüştür. Bu insanlardan birkaçını tanırım ki, zaten sosyal medyada da dertlerini anlatmaya çalışırlar. Gelişi güzel 5-10 dakikalık kesintiler ya da 12 saati bulan ve geçen kesintiler ne büyük mağduriyetler yaratıyor. Yaşam destek cihazlarına bağlı kalan vatandaşların yalvar yakar rica minnet buldukları, ödünç aldıkları jeneratörlerin, insanların gururlarıyla oynamanın bedelini ne kadar daha umursamayacaksınız?

Ben bir vatandaş olarak çok merak ediyorum: Bu sorunların çözümü için özelleştirmeden başka bir çözüm varsa neden hâlâ bekliyorsunuz?

(Ümit Şeyhun)



Bir ET HİKAYESİ

Kuzu eti ithal ediliyor ya!

Bu donmuş et serüvenini hiç araştırdınız mı?

Bizim bir tüccarımız, hükümet öncülüğünde ve TÜK kanalı ile Yeni Zelanda’dan et ithal yoluna giderek KKTC’nin Mağusa limanına getiriyor.

Şimdi dikkat ediniz;

1. Yeni Zelanda’da doğan bir kuzu, aylarca beslenip büyütülüyor, kesilip ambalajlanıyor.

2. Buzluklu konteynerler içinde, deniz yolu ile Hollanda’nın Rotterdam serbest liman bölgesine taşınıyor ve oradan da Tırlarla Avrupa’ya dağıtılıyor.

3. Son durak Mağusa limanı.

4. Teslim fiyatı 200 TL kilosu.

Buraya kadar her şey normal görünüyor, değil mi?

Ancak,

Doğum, beslenme, kesilme, ambalaj, taşıma, kaç ay zaman alıyor ve kaç el değişiyor? Yeni Zelanda’da başlayan serüven, Mağusa limanında 200 TL kilosu teslim ediliyor.

Etlerin, Mağusa limanından, kasap veya markete taşınması için de (vergi, harç, taşıma, kar) için de 200 TL ilave ediliyor.

Ve…İthal etin, kilosu 400 TL’ye satılacakmış diyorlar!

Bu nasıl bir SOYGUN düzenidir?

Yeni Zelanda’da başlayan ve Mağusa limanında sonlanan, aylar süren serüvene ödenen para, kilo başına 200 TL

Mağusa limanından market veya kasap buzluğuna taşınma için 3-5 saatlık kısacık taşıma da 200 TL.

Bir yanda,aylar süren bir uğraş,

Diğer yanda, 3-5 saat sürecek bir taşıma.

Her ikisi de 200 TL.

Bu memlekette,

Ahalinin nasıl DÜZÜLDÜĞÜNÜ görüyor musunuz?

(Ülker Fahri)