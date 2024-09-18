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Sn. Ünal Üstel, dün Maraş bölgesinde yeni bir sağlık merkezi inşaatının temellerini attınız. Ancak yaklaşık 1 yıl önce yaptığınız açıklamalarda bölgeye sosyal konut projeleri yapılacağını duyurmuştunuz. Acaba son durum ne?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülke ekonomisinden sorumlu bakan olmanıza karşın hiç sesinizi soluğunuzu duyamıyoruz. Son günlerde hayatın ucuzlatılması için iş dünyasından öneriler var. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı olarak bir çalışma yapıyor musunuz? Yoksa ‘küstüm oynamam’  modundasınız…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün yaptığınız açıklamada okulların açılmasını ertelemenizin sebebini okullardaki öğretmen açıkları nedeniyle yaşanacak güvenlik zafiyetinin önüne geçmek olduğunu söylediniz. Bu gerekçeye kargalar bile güler…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya koyduğunuz ‘naylon poşet’ yasağının uygulanıp uygulanmadığını ve sonuçlarının ne olduğunu sorguladınız mı? Zira ülkede her fırtına sonrası her taraf naylon poşete boğuluyor…
 
Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenizdeki sosyal ve sportif faaliyetleri artırmak adına çalışmaları hızlandırmışsınız. Yıllardır atıl durumda olan İnönü Futbol Sahası’nı yeniden çimlendirmek için çalışmalar başlamış. Allah kolaylık versin…
 
Sn. Kudret Özersay, hükümete yönelik sert eleştirilerinizin dozu her geçen gün artıyor. Bu sert eleştirileriniz size oy kazandırıyor. İlk seçimlerde yeniden parti olarak Meclis’te olacaksınız gibi görünüyor…
 
 
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