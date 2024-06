Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Evliya Çelebi gibi adım adım Türkiye’nin her iline ziyaret gerçekleştirerek ‘en fazla gezen başkan’ olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na gireceksiniz gibi görünüyor. Kolay gelsin…



Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde kaçak yaşamayı sürdüren ve yıllardır aftan yararlanmayan gerek Türkiye vatandaşı gerekse 3. Ülke vatandaşlarının bir bir yakalanması nedeniyle inşallah cezaevi dolmaz…



Sn. Hüseyin Çavuş, ülkeye getirilen 20 ton donmuş et adeta reyonlara gitmeden bitmiş. Anlaşılan ülkemizde vatandaş ‘ucuz et olsun da donmuş olsa da fark etmez’ modunda. Acaba ikinci parti donmuş et ne zaman gelecek?



Sn. Tufan Erhürman, yapılan bir ankete göre şu anda yapılacak bir seçimde sandıktan partiniz birinci parti çıkıyor. Ancak şu an bir seçim ihtimali çok uzak görülüyor sanki.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın en eski kanalizasyon hattı olan Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ile Bedrettin Demirel Caddesi ve Gültekin Şengör Sokak'taki Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda yenileme çalışmalarına başlanacak olması çok yerinde bir adım. Kolay gelsin…



Sn. Hasan Gazioğlu, gözlükte kampanya yaparak diğer gözlükçü şirketlerine adeta meydan okuyorsunuz. Ancak rekabet her zaman güzeldir…