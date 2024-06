Sn. Ünal Üstel, anlaşılan o ki hükümet ile hayvancılar arasında uzlaşıya varıldı ama her iki tarafta sorumluluklarından dolayı çıkıp net konuşmuyor… İnşallah bayrama kadar her iki tarafında memnun olacağı bir anlaşmayı halka duyurabilirsiniz…



Sn. Hüseyin Çavuş, Çiftçiler Birliği başkanlığınız döneminde hükümete tahıl fiyatlarının açıklanması için bası kurarak haziran başında fiyat belirlerdiniz. Ancak hala bugün oldu bir fiyat belirlenip paylaşılmadı. Bunun sebebi nedir?



Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak sizin en fazla konsantre olmanız gereken konu elektrik olması gerekirken, cumartesi günü Green Pedal Derneği üyeleriyle ada turu atmanız dikkatlerden kaçmadı…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ortaokullarda bugün ilkokullarda ise Cuma günü dağıtılacak karnelerle bir eğitim yılının sonuna gelinirken, okullarda yeni bina sıkıntısı hat safhada olmaya devam ediyor…



Sn. Cengiz Topel Uzun, merhum oğlunuz Birkan’ın ölümsüzleştirilmesi çalışmaları kapsamında Lapta Yavuzlar Lisesi’ne yapılan Birkan’ın portresi oldukça güzel değil mi?



Sn. Bertan Özerdağ, sizin dediğiniz gibi yargının hızlı çalışması için bir an önce dijitalleşmesi şart. Bunun içinde teknolojine yatırım yapılması kaçınılmaz olacak… Kolay gelsin…