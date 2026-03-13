Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından sektörün ayakta kalabilmesi için ivedilikle düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. Akandere, “Toplu taşımacılığı korumak, ülkenin ulaşım sistemini korumaktır” dedi.

Akandere yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışların, başta toplu taşımacılık olmak üzere turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan tüm işletmeleri ciddi bir maliyet baskısı altına soktuğunu belirtti.

Mazot fiyatlarının bu seviyelere çıkmasıyla birlikte sektördeki giderlerin büyük bölümünün yakıt maliyetinden oluşur hale geldiğini, birçok işletmenin hizmet vermekte zorlanmaya başladığını ifade eden Akandere, bu durumun sadece sektörü değil tüm halkı doğrudan etkileyecek bir noktaya geldiğini kaydetti.

-“Toplu taşımacılık bir lüks değil, kamu hizmetidir”

Toplu taşımacılığın bir lüks değil, kamu hizmeti olduğunun altını çizen Akandere, bu nedenle sektörün, normal ticari faaliyet gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Akandere, “Bugün gelinen noktada akaryakıt fiyatlarının düşmesini beklemek gerçekçi olmayabilir. Ancak devletin kontrolünde olan vergi, fon ve mali yükümlülükler üzerinden sektörün korunması mümkündür” dedi.

-Birliğin talepleri

Birlik Başkanı Akandere, toplu taşımacılık yapan ruhsatlı araçlara özel indirimli mazot uygulaması yapılması, akaryakıt üzerindeki KDV ve fon yükünün sektör için düşürülmesi, akaryakıt tüketim vergisinde toplu taşımacılığa özel düzenleme yapılması, plaka/ruhsat bazlı kartlı sistem ile indirimli yakıt verilmesi ve toplu taşımacılık sektörünün destek kapsamına alınmasını talep etti.

Bu uygulamanın otobüs, servis, turizm taşıma, personel taşıma, okul taşıma, ticari yolcu taşıma yapan ruhsatlı araçlara uygulanabileceğini ifade eden Akandere, “Bu düzenleme yapılmadığı takdirde seferler azalacak, hizmet daralacak, istihdam düşecek, ulaşım maliyetleri artacak, toplum zarar görecektir” dedi.