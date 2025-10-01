Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürerek yeni akademik yılda da başarılı gençleri bünyesine katmaya ve ülke sporuna destek vermeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) farklı branşlardaki milli sporcuları, hem akademik hem de sportif kariyerlerini DAÜ çatısı altında sürdürme fırsatı buluyor. Üniversite, sporcu bursu programı ile kendi dalında milli olmuş ve DAÜ spor kulüplerinde aktif bir spor hayatı sürdüren öğrencilere öğrenim ücretinin yarısına kadar burs sağlıyor. Burs miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile öğrenim ücretinin tamamına kadar artırılabiliyor.

DAÜ’NÜN SPOR BRANŞLARI VE KKTC SPORUNA KATKILARI

DAÜ ulusal liglerde voleybol, basketbol, atletizm, tenis, hentbol, bilardo, satranç, güreş, bisiklet, masa tenisi, triatlon ve futbol tenisi branşlarında mücadele eden takımlar ile ülke sporuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca kriket, bowling, darts, yüzme, futsal ve futbol takımları üniversiteler arası turnuva ve liglerde yer almakta; tüm bu takımlarda oynayan öğrenciler burs imkânından faydalanmaktadır. Modern tesisleri, profesyonel antrenörleri ve güçlü altyapısıyla KKTC’de sporun gelişimine öncülük eden üniversiteler arasında yer alan DAÜ, KKTC Üniversite Federasyonu’na bağlı birçok branşta aktif olarak faaliyet gösteriyor. 2024-2025 Akademik Yılı’nda DAÜ, bilardo (erkekler), darts (erkekler), futsal (erkekler), güreş (erkekler), satranç (kadınlar), yüzme (kadınlar) ve voleybol (kadınlar ve erkekler) branşlarında elde ettiği şampiyonluklarla üniversiteyi gururlandırdı.

MİLLİ SPORCULARIN TERCİHİ DAÜ OLDU

Yeni dönemde sporcu bursu ile DAÜ ailesine katılan isimler arasında, KKTC milli takımlarında yer alan başarılı sporcular bulunuyor. Söz konusu başarılı sporcular hem eğitim hayatlarını sürdürecek hem de DAÜ formasıyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversiteyi temsil edecek.

KKTC milli takımlarında yer alan Aslıhan Kandil (100/200 Atletizm), Ecem Nehir Çelik (Uzun Atlama), Turgut Çelikoğlu (100/200 Atletizm) ve Kazım Gül (Yüksek Atlama) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitim hayatlarına başladılar. Başarılı sporculardan Aslıhan Kandil ve Ecem Nehir Çelik Türkiye’nin başarılı kulüplerinden Galatasaray’da, Turgut Çelikoğlu ve Kazım Gül ise Enka Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

“SPORCULARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç üniversitenin spor vizyonu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ olarak bizler, gençlerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sportif başarılarını da önemsiyoruz. Sporcu bursu programımız, yetenekli sporcularımıza eğitim ve spor hayatını bir arada sürdürme imkânı sunuyor. Yeni dönemde milli takım düzeyinde başarı elde etmiş sporcularımızı bünyemize katmaktan gurur duyuyoruz. Üniversite olarak spora yatırımlarımız devam edecektir. DAÜ olarak sporcularımıza hem akademik hem de sportif anlamda her türlü desteği vermeye hazırız.”