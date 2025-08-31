KKTC Okçuluk Federasyonu’nun Lefkoşa Türk Belediyesi katkıları ile organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Okçuluk Yarışması, KKTC Okçuluk Federasyonu'nda gerçekleşti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri Mehmet Manavoğlu ile Mehmet Miralay’ın da izlediği ve ödül verdiği organizasyonda birçok kategoride çekişmeli müsabakalar yapıldı.

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş, Başkan Harmancı’ya katkılarından ötürü bir plaket takdim ederken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı güzel organizasyondan ötürü Başkan Taydaş’ı tebrik etti.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

U-13 A KIZ

1. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)

U-13 A ERKEK

1. Paşa Gezginci (BAF)

U-13 B OLİMPİK KIZ

1. Doğa Eşki (KODOSD)

U-13 B OLİMPİK ERKEK

1. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

3. Doğukan Eşki (KODOSD)

U-15 OLİMPİK KIZ

1. Irmak Sekmen (BAF)

U-15 OLİMPİK ERKEK

1. Rüzgar Demirci (KODOSD)

2. Uras Cıvgın (MGA)

3. Mustafa Doyguner (EŞE)

U-15 MAKARALI ERKEK

1. Berkay Talaş (BAF)

U-18 OLİMPİK KIZ

1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

2. Ayça Numan (BAF)

3. Hatice K. Altınbaş (EŞE)

U-18 OLİMPİK ERKEK

1. Azat Yalçın(KODOSD)

2. Bulut Rüstemoğlu (BAF)

3. Kayhan Özçınar (KODOSD)

U-18 MAKARALI KIZ

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

2. Eliz Hannas (LEFKE)

3. Zeynur Düzenli (BAF)

U-18 MAKARALI ERKEK

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

U-21 OLİMPİK KIZ

1. Hayat Dönmez (MGA)

U-21 OLİMPİK ERKEK

1. Mustafa Soygazi (BAF)

2. Mehmethan Bakkal (EŞE)

3. Okay Maşera (BAF)

U-21 MAKARALI ERKEK

1. Ekrem Başar (BAF)

BÜYÜK OLİMPİK KADIN

1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

2. Pervin Çerkez (KODOSD)

3. Gülhanım Çakal (ASB)

BÜYÜK OLİMPİK ERKEK

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Borahan Yanardağ (KANTARA)

BÜYÜK MAKARALI KADIN

1. Uysal Oldaç (FERDİ)

2. Güzin Bakkal (EŞE)

BÜYÜK MAKARALI ERKEK

1. Uğur Hannas (LEFKE)

2. Mustafa Bakkal (EŞE)