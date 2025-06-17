Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler Sekreteri ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mine Atlı, Kıbrıs’ın yanı başından geçen füzelerin barışın değerini anımsattığını vurgulayarak, “Kıbrıs’ta çözümün ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu artık herkes anlamalıdır. Savaşta kazanan yoktur.” dedi.

Yazılı açıklamasında Orta Doğu’daki çatışmalardan Kıbrıs’a dair çözümsüzlük manası çıkarmaya çalışanlar olduğunu ancak durumun özünün “yurtta barış cihanda barış” olduğunu kaydeden Atlı, “Füze ışıklarını seyredip bomba dumanını solurken, ‘sığınak var mı?’ diye endişeyle sorgulayan insanların; barışı değil çözümsüzlüğü, çatışmayı ve ayrılığı yücelten bir dile hak vermesini kimse beklememelidir.” dedi.

Atlı, “Ölüm taşıyan füzeler yanı başımızdan geçerken, hepimize barışın ne kadar değerli olduğunu anımsatıyor.” dedi ve Orta Doğu’da yaşanan savaşların, “barış” istencinin ve söyleminin her zamankinden daha da gür bir sesle talep edilmesine neden olduğunu kaydetti.

Orta Doğu’da bir kez daha ölümün ve yıkımın acısının yaşadığına, insanı değil, gücü ve stratejiyi kutsayan zihniyetin yine savaş silahına sarıldığına dikkat çeken Atlı, buna bir an önce son verilmesi ve daha fazla masum insanın hayatını kaybetmemesi için diyalog, müzakere ve diplomasinin önemini hatırlattı.

- “Sığınaklar konusunda hala net bir açıklama yok”

Sığınaklar konusuna da değinen Atlı, hükümetin her gün “yeterli sığınağımız var” açıklaması yaptığını ancak bu sığınakların yerleri, büyüklükleri, hazır durumda olup olmadıkları konusunda hiçbir bilgi vermediğini savundu.

Birleşmiş Milletlerin her zamankinden daha kırılgan olduğunu ve Kıbrıs’ın jeopolitik öneminin arttığını kaydeden Atlı, adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşma mücadelesinde dönüm noktasında olunduğunu belirtti.

Atlı, “Unutulmamalıdır ki; adanın güneyinde olacak bir çatlak, NATO ve Avrupa Birliği’nin de çatlamasına sebebiyet verecektir. Çünkü İran-İsrail savaşının önlenememesi, bölgeye sıçraması Kıbrıs’ı üs gören güçleri ve kaçınılmaz olarak sivil halkı hedef haline getirecektir.” ifadelerini kullandı.