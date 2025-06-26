Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanatçı akademisyenleri tarafından özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Açılışı, Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler tarafından yapılan sergi, zengin içeriği ve sanatsal çeşitliliğiyle dikkat çekti.

23 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi; resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan 50 eseri bir araya getiriyor. Sergi aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 474’üncü sergisi olma özelliğini taşıyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen serginin açılış konuşmalarını; Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç gerçekleştirdi.

Ziya Öztürkler: “Lisanstan doktoraya kadar tüm eğitim hayatımı Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladım. Bu yüzden burada kendimi evimde hissediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kendisini evinde hissettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, “Lisanstan doktoraya kadar tüm eğitim hayatımı Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladım. Bu yüzden buraya her geldiğimde kendimi evimde hissederim” ifadelerini kullandı. “Sanatının gelişimine katkı sunan ve çoğu zaman keşfedilmesi çok da mümkün olmayan değerli eserleri bir araya getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadeleri ile sanatçılara seslenen Öztürkler, “Bu toprakların kültürel zenginliğini yansıtan bu sergide emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurucu rektörü Dr. Suat Günsel’in vizyonu ve öngörüsüne de değinen Ziya Öztürkler, “Dr. Suat Günsel, Kıbrıs Türk halkının geleceği için mimariden eğitime, bilimden sanata kadar birçok alanda öncü çalışmalar yapmış, büyük vizyonlar ortaya koymuş çok değerli bir isimdir. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu başarılar sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin her bir sergisi, sanatın ruhunu, yaratıcı ifadesini ve sanatçının iç dünyasını bizlere yansıtıyor” ifadelerini kullanarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sergimizin, izleyicilerimize ilham vereceğine ve yeni sanatsal ufuklar açacağına yürekten inanıyorum.”

Konuşmasına, “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”nin üniversitenin dört gün süren mezuniyet şöleni haftasında sanatseverlerle buluşmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu özel haftada bilimsel ve sanatsal üretimlerin bir arada sunulmasının, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok yönlü vizyonunu ve akademik çeşitliliğini yansıttığını vurguladı.

“Bugün açılışını yaptığımız bu sergi; yalnızca 50 sanat eserini bir araya getiren bir etkinlik değil. Aynı zamanda akademik üretkenliğimizin, estetik birikimimizin ve kültürel vizyonumuzun da güçlü bir yansımasıdır” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, geçen hafta İstanbul’da açıklanan Times Higher Education ‘2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’ sonuçlarına da değindi. “Yakın Doğu Üniversitesi, 2.318 üniversite arasında dünya genelinde 43’üncü sırada yer aldı. ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde dünyada 13’üncü, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar’ kategorisinde ise dünyanın en etkili 15’inci üniversitesi olduk” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada açılışını yaptığımız sergi ve bu salonu dolduran sanatsever ruh, bu vizyonun Yakın Doğu Üniversitesi’nde nasıl hayat bulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Sergimizin, izleyicilerimize ilham vereceğine ve yeni sanatsal ufuklar açacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Sanatçılar, dünyanın daha iyi bir yer olması için su gibi sabırlı ve kararlı olmalıdır.”

Sanatçının sahip olduğu yetenekle dünyaya karşı sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise “Sanatçılar, yaşadığımız dünyanın varlığından ve onun daha iyi bir yer olmasından sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirirken cesur, azimli, kararlı ve su gibi sabırlı olmak zorundadırlar” dedi.

Sanatçının bu süreçte; cesur, kararlı ve sabırlı olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Aygenç, Kültürümüzde sıkça kullanılan ‘su gibi ol’ sözünün anlamına da değindi. Sabır ve sürekliliğin bir sanatçının en temel özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aygenç, “Kayayı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. İşte sabır budur. Sabır, çabanın süreklilikle ödüllendirilmiş halidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin yıl boyunca düzenlediği sergi yoğunluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aygenç, “Fakültemizin sanatçı öğretim elemanları, nitelikten ödün vermeden her ay bir karma sergi düzenlemektedir. Bu yoğunlukta üretim yapan başka bir kurum örneği dünyada yok. Bu nedenle tüm arkadaşlarımın emeği, her türlü ödülün üzerindedir” dedi.