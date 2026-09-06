Ülkemizin en başarılı triatleterinden olan Kemal Elektrikçi, Polonya'da katıldığı Çift Demiradam yarışmasında genel klasmanda 10. , yaş kategorisinde ise ikinci gelerek büyük bir başarıya imza attı. 4-6 Eylül tarihlerinde, Boleslawiac kentinde yapılan bu zor yarışmada KKTC'yi temsil eden Kemal Elektrikçi, 7600m yüzme, 360km bisiklet ve 84.40km koşudan oluşan yarışmadaki derecesi 32 saat 19 dakika 49 saniyelik başarısıyla ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

Gösterdiği bu başarıyla bu yarışmada dereceye girip ödül alan ilk Kıbrıslı Türk triatlet olan Kemal Elektrikçi, gösterdiği bu başarı ve derece sayesinde, Almanya'nin Lensahn şehrinde yapılacak Çift Demiradam yarışmasına katılmaya da hak kazandı. Elektrikçi "Almanya'nın Lensahn şehrinde yapılacak Çift Demiradam yarışmasına katılıp, alacağım puan doğrultusunda dünya sıralamasında yerimi almak için uğraşacağım." ifadelerini de kullanarak destek veren herkese teşekkür etti.