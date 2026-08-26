KKTC’nin başarılı master atletlerinden Cemal İneci, Dünya Masterler Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere Güney Kore’ye gidiyor.

İneci, şampiyona kapsamında 30 Ağustos’ta yarı maraton, 2 Eylül’de ise 8 kilometre yarışında mücadele edecek.

Yarışlar öncesinde açıklamalarda bulunan İneci, elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

Hazırlık sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür eden Cemal İneci, Güney Kore’de KKTC adına başarılı bir performans sergilemek için mücadele edecek.