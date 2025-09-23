Türkiye’de Kayseri ilinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu şampiyonası yarışmaları yapıldı. 5. Uluslararası Kayseri yarı maraton (21 Km), (10 Km), Halk koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Maratona, 19 farklı ülkeden 811 yabancı sporcu dahil olmak üzere toplamda 10 binden fazla katılımcı katıldı.

Kayseri’de 5.cisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu (21 Km) ve 10 km yol koşusuna ülkemizin başarılı atletlerinde Hakan Tazegül, Cemal İneci, Ersan Çoker katılarak önemli başarılar elde ettiler.

40-44 YAŞ GRUBUNDA HAKAN TAZEGÜL YİNE ZİRVEDE

Kayseri 5. Uluslararası yarı maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı adına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başarılı atletimiz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 12 dakika, 54 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarıya daha imza attı.

5. Uluslararası Kayseri yarı maraton (21 Km) yol koşusuna 50-54 yaş grubunda Ferdi bireysel olarak katılan ülkemiz atletlerinden Cemal İneci ise 1 saat, 23 dakika, 15 saniye ile Türkiye genelinde üçüncü oldu.

Kayseri’de 5.cisi düzenlenen Uluslararası Kayseri 10 km yol koşusuna Ferdi olarak bireysel olarak katılan Ersan Çoker 36 dakika, 21 saniyelik derecesiyle 30-34 yaş gurubunda Türkiye genelinde 2.ci olarak kürsüde yer alarak önemli başarıya imza attı.

5. Uluslararası Kayseri yarı maraton (21 Km) yol koşusu sonuçları şöyle.

40-44 yaş gurubu

Hakan Tazegül Türkiye Genelinde 1.ci

Derece: 1:12:54

Cemal İneci 50-54 yaş grubunda 3.cü

Derece: 1:23:15

5. Uluslararası Kayseri 10 Km

Ersan Çoker 30-34 yaş gurubunda 2.ci

Derece: 36:21