Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın son 3 sezondur isim sponsoru olan Daikin, 1 yıl daha sarı-kırmızılıların sponsorluğunu yapacak.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç ve sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybolcuları katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı. Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'la ilgili de konuştu.

“Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Bizim amacımız sahalarda devam eden rekabetin orada kalması. Geçmiş dönemde rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir ilişki içinde olduk. Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin kardeşlik duygusuyla, sporun birleştirici özelliğine hizmet veren şekilde sürmesini istiyorum. Umut ediyorum ki yeni yönetim de bu şekilde düşünüyor. İnşallah öyle olur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp kendilerini tebrik ettim.

Bundan sonraki süreçte yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim."

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisine de değinen Özbek, “Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bir turnuva, 8 maç var. Hedeflerimiz var. İlk 8'in içinde, daha sonra 24'ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz. Çok iyi başlayan maç sonrasında bizi üzmüştür. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz. Bu başarı çizgisini yakaladığımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz” şeklinde konuştu.