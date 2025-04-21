KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Eleme Yarışları başladı.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan elemelerde erkeklerde 31, kızlarda 27 okul olmak üzere toplamda 398 sporcu okullarını final yarışlarına taşımak için yarışıyor.

İlk gün sonunda kızlarda ve erkeklerde Kurtuluş Lisesi takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı.

22 Nisan Salı günü yapılacak son gün yarışları ile 23-30 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan finallere katılacak okullar belirlenmiş olacak.

İlk gün sonunda takım sıralamasında ilk 8 içerisinde yer alan okullar şu şekilde:

Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi - 256 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 254 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 201 Puan

4. Lapta Yavuzlar Lisesi - 171 Puan

5. Meral Vedat Ertüngü Lisesi - 163 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 160 Puan

7. Bekirpaşa Lisesi - 156 Puan

8. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 154 Puan

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi - 474 Puan

2. Namık Kemal Lisesi - 436 Puan

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 387 Puan

4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 375 Puan

5. Erenköy Lisesi - 375 Puan

6. İskele Ticaret Lisesi - 371 Puan

7. Girne Amerikan Koleji - 366 Puan

8. Esin Leman Lisesi - 365 Puan