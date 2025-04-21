Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Şampiyon Melekler Voleybol Kupası dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

U17 Erkek Takımı Yarı Final Grubuna yükseldi U17 Erkek Takımı Yarı Final Grubuna yükseldi

İlkokullar Voleybol Şampiyonasında ilk 4 e giren takımların katılım gösterdiği organizasyonda Final karşılaşmaları Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı.

Kızlar Finalinde Şht Hüseyin Akil İlkokulu rakibi Erenköy İlkokulu nü 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Polatpaşa İlkokulu-1

Erkeklerde Polatpaşa İlkokulu rakibi Şht Salih Terzi İlkokulu nü 2-0 mağlup ederek bu anlamlı kupayı kazandı.

Kızlar 3. lük karşılaşmasında Polatpaşa İlkokulu rakibi Şht Zeki Salih İlkokulunu 2-1 mağlup etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi. Törende ayrıca müsabakalarda görev yapan hakemlere teşekkür belgeleri takdim edildi.