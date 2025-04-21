Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Şampiyon Melekler Voleybol Kupası dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

İlkokullar Voleybol Şampiyonasında ilk 4 e giren takımların katılım gösterdiği organizasyonda Final karşılaşmaları Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı.

Kızlar Finalinde Şht Hüseyin Akil İlkokulu rakibi Erenköy İlkokulu nü 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Erkeklerde Polatpaşa İlkokulu rakibi Şht Salih Terzi İlkokulu nü 2-0 mağlup ederek bu anlamlı kupayı kazandı.

Kızlar 3. lük karşılaşmasında Polatpaşa İlkokulu rakibi Şht Zeki Salih İlkokulunu 2-1 mağlup etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi. Törende ayrıca müsabakalarda görev yapan hakemlere teşekkür belgeleri takdim edildi.