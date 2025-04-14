Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, Pazar günü gerçekleştirilen Ralli Sprint yarışıyla üçüncü organizasyonunu da başarıyla tamamladı. Sezonun ikinci Ralli Sprint yarışı Güzelyurt Barajında 15 yıl sonra gerçekleştirilen yarışla yapıldı. MKB Change Exchange sponsorluğunda hazırlanan ralliye 25 ekip katılırken, serin havaya rağmen barajın etrafı seyircilerle doldu taştı.

Güzelyurt Belediyesi, Güzelyurt Kaymakamlığı, Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Chagla Car Care, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Basel Energy ve Kardeşler Su Servisi’nin de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta ekipler biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçtiler. Sabah saatlerinde yağmurun yağmasıyla zemini kayganlaşan etapta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün sonunda en iyi dereceyi elde etmeyi başaran SD Motors Fina Rally Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi birinci olmayı başardı. 4 dakika 36,685 saniyelik dereceleri ile zirvede yer alan ikili sezona 2’de 2 ile başladı. VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla Goodyear Rally Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci olurken, SD Motors Fina Rally Team ekibi Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla üçüncü oldu.

2025 ÜNVER RÜSTEM MAHALLİ RALLİ KUPASI’NDA ZAFER İLKER BEŞOK-BUĞRA TABAK İKİLİSİNİN

Kurumun kurucularından olan merhum Ünver Rüstem anısına bu sezon yapılacak olan Mahalli Ralli Kupasında sezonun ikinci yarışında zirve Canam Maverick ile yarışan genç sporcu İlker Beşok’un oldu. Buğra Tabak’ın co-pilotluğunda yarışan Beşok gençlerde de zirvede yer almayı başardı. 2025 Ünver Rüstem Mahalli Ralli Kupası ikincisi Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan Bilgimer Rally Team ekibi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken, üçüncü Goodyear Racing Team’den Canam Maverick ile yarışan Tolga Güllü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu.

ÖDÜL TÖRENİ MKB CHANGE-EXCHANGE ÖNÜNDE YAPILDI

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, MKB Güzelyurt Ralli Sprint, Güzelyurt Otobüs Terminali karşısında bulunan MKB Change Exchange döviz bürosundan başladı. Ödül töreni de yarış sonunda burada yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Altun, MKB Exchange Direktörü İbrahim Kavçın, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve KKTOK Yetkilileri takdim etti. Bu sezon uygulanmaya başlayan sisteme göre genel klasmanda ilk üçe giren ekipler sınıf kupalarını devrediyor. Buna göre; Sınıf 2’de birinci Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi olurken, ikinci Zeki Demirdeş-Ahmet Özerdem ikilisi ve üçüncü Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf R birincisi İlker Beşok-Buğra Tabak ikilisi, ikincisi Tolga Güllü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ve üçüncü Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi oldu. Sınıf 1’de zirvede Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi yer aldı. Hasan Karlıtaş-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ikinci olurken, Cevdet Öcal-Şakir Akaylı ikilisi üçüncü oldu. Sınıf N’de birincilik kupası Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisinin oldu. Sınıf T2’de Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız ikilisi zirvede yer almayı başardı. Niyazi Bedel-Hasan Bedel ikilisi ikinci olurken Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 4’te zirvede çok genç bir pilot vardı. Henüz 15 yaşında olan Hasan Macila, Ford Fiesta R2 ile, Hüseyin Genç co-pilotluğunda birinci olmayı başardı. İkinci Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi olurken Umut Sular-Ahmet Biricik ikilisi üçüncü oldu. Genç pilotlarda birinci İlker Beşok, ikinci Hasan Macila oldu. Genç Co-pilotlarda birinci Hasan Önderol, ikinci Buse Bilgimer ve üçüncü Berke Zeki oldu. Kadın Co-pilotlarda ise birinci Buse Bilgimer, ikinci Pembe Kanatlı oldu. Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcusu ödülü Mehmet Kaplan ve Cevdet Öcal’a takdim edildi. Yarışın Kahramanları Kupası ise Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisine takdim edildi. Masterlerde ise günün birincisi pilotlarda Sami Doğan, Co-pilotlarda Hüseyin Çocuk oldu. İkinci pilotlarda Mehmet Kamiloğlu, co-pilotlarda Rasim Çetinkaya oldu. Üçüncü ise pilotlarda Oktay Çocuk, co-pilotlarda Ahmet Gürün oldu.