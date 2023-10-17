Ülker Lefkoşa Maratonu pazar günü yapılacak

Geliri Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için kullanılacak Ülker Lefkoşa Maratonu 22 Ekim Pazar koşuluyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB binası önü sabah 07.00’den itibaren etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.

Programa göre, 21 kilometre koşusu 07.00, 10 kilometre koşusu 07.30 ve 4 kilometre halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

Yol koşu güzergahları ve geçiş noktaları trafik polisi ile LTB Trafik Şubesi ekiplerinin kontrolünde olacak. 21 kilometre ve 10 kilometre koşularında güzergah boyunca yollar tek şerit trafik akışına açık olacak; 10.30’da başlayacak 4 kilometrelik halk koşusunun yer aldığı güzergah trafiğe kapatılacak.

Acil durumlar için 0548 886 08 48 numaralı telefondan hizmet verilecek. İncirli Eczanesi, Malek Eczanesi ve Tuna Eczanesi de 22 Ekim’de Lefkoşa’da nöbetçi eczaneler olarak açık olacak. Maraton süresince (07.00-12.30 saatleri arasında) nöbetçi eczanelere polis kontrolü ile geçiş sağlanacak.

Öte yandan, maraton sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletilecek.

