KTFF’den Lefkoşa Maratonu’na güçlü destek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Atletizm Federasyonu iş birliğinde 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan (KTFF) güçlü destek geldi.

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak ve şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için yapılacak maratona kayıt yaptıracak KTFF heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde buluştu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu öncülüğünde federasyona bağlı kurulların yöneticileri ve hakemlerden oluşan Futbol Federasyonu heyeti, kayıtlarını gerçekleştirerek anlamlı organizasyona katkısını koydu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, federasyon heyeti ile yakından ilgilenerek, gösterilen duyarlılık sebebi ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkür etti.

