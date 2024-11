İrfan Suat Günsel’den Buse Savaşkan’a 'Her zaman yanındayız' mesajı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi gururlandıran Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan’a plaket takdim ederek “her zaman yanındayız” mesajı verdi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finaline kalarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i ziyaret etti. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’nın da eşlik ettiği ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk de yer aldı. Görüşmenin ardından Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, elde ettiği başarılardan dolayı milli atlet Buse Savaşkan’a plaket takdim ederek “her zaman yanındayız” mesajı verdi. Buse Savaşkan ise olimpiyatın ardından yeni hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Günsel’den destek vurgusu: “Tüm olanaklarımızla her zaman yanındayız.”

Ziyarette açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Buse’nin başarısı birçok gencimize cesaret verecek, onlara ilham olacak. Seni ve başarılarını büyük bir gurur ve mutlulukla takip ettik. Etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiye’miz adına elde edilen her başarıyla gurur duyuyoruz. Buse’nin elde ettiği başarı, Türkiyemiz adına duyduğumuz gururun yanında bir Kıbrıs Türkü olarak bizleri ayrıca gururlandırdı” dedi. “Spor, disiplin gerektiren bir alan; azimle çok şey başarabileceğimizi gösterdiniz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, ülke sporuna yıllardır katkıda bulunuyoruz ve bu desteğimizi sürdürmek için her zaman elimizden geleni yapacağız. Ülkemize çok büyük bir gurur yaşatan Buse’nin de her zaman yanında durmaya hazırız” dedi.

Yeni Hedef: Avrupa Şampiyonası

Ziyarette Buse Savaşkan’a eşlik eden KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki deneyimlerini paylaşarak, “Orada hüngür hüngür ağlayan vatandaşlarımız vardı; buna tanıklık etmek bile bizleri gururlandırdı” dedi. 11 yıl boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde antrenör olarak görev yaptığını anımsatan Sakallı, “İçimizdeki spor sevgisini yıllardır sürdürüyoruz ve yeni hedeflerle bu tutkuyu taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ülke sporcularının Türkiye’de birçok önemli başarıya imza attığını belirten Sakallı, “Sporcularımız ülkemizin zorlu şartlarında büyük bir özveriyle çalışıyor. Buse’nin açtığı bu yolda, özellikle bireysel sporlarda daha birçok gencimizin büyük başarılara ulaşacağından hiç şüphemiz yok” dedi. Sıradaki hedeflerinin Avrupa olduğunu vurgulayan Sakallı, “Olimpiyat kadar zorlu olan bu şampiyonada yeni başarılara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.