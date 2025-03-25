KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Mağusa bölgesi elemelerinin ardından Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgesi elemeleri ile tüm bölgelerde finale yükselen okullar belirlenmiş oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda iki gün süren yarışlar sonunda Girne bölgesi küçük erkeklerde 23 Nisan İlkokulu, küçük kızlarda Necat British İlkokulu (Alsancak) birinci olarak elemeleri tamamladı.

Lefkoşa bölgesi küçük erkeklerde Şehit Yalçın İlkokulu, küçük kızlarda ise Necat British İlkokulu (Lefkoşa) elemelerin birincisi olurken, Güzelyurt bölgesi küçük erkekler ve kızlarda Güzelyurt Özgürlük İlkokulu çifte birincilik sevinci yaşadı.

Atletizmde İlkokullu Küçükler Final Yarışları 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Takım sıralamaları şu şekilde:

GİRNE BÖLGESİ KÜÇÜK ERKEK

1. 23 Nisan İlkokulu 222 Puan

2. Necat British İlkokulu (Alsancak) 209 Puan

3. Girne Amerikan İlkokulu 198 Puan

4. Alsancak İlkokulu 193 Puan

GİRNE BÖLGESİ KÜÇÜK KIZ

1. Necat British İlkokulu (Alsancak) 242 Puan

2. Alsancak İlkokulu 218 Puan

3. 23 Nisan İlkokulu 215 Puan

4. Lapta İlkokulu 209 Puan

LEFKOŞA BÖLGESİ KÜÇÜK ERKEK

1. Şht. Yalçın İlkokulu 240 Puan

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 237 Puan

3. Levent Primary İlkokulu 230 Puan

4. Yakın Doğu İlkokulu 213 Puan

LEFKOŞA BÖLGESİ KÜÇÜK KIZ

1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 301 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 268 Puan

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 201 Puan

4. Şht. Yalçın İlkokulu 178 Puan

GÜZELYURT BÖLGESİ KÜÇÜK ERKEK

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 237 Puan

2. Fikri Karayel İlkokulu 216 Puan

3. Kurtuluş İlkokulu 199 Puan

4. Yedidalga İlkokulu 194 Puan

GÜZELYURT BÖLGESİ KÜÇÜK KIZ

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 231 Puan

2. Kurtuluş İlkokulu 183 Puan

3. Doğancı İlkokulu 117 Puan

4. Yedidalga İlkokulu 110 Puan