KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullu Küçükler Eleme Yarışları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Mağusa bölgesi okullarının katılımı ile gerçekleştirilen elemelerin ardından sıra Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgesi okullarının yarışlarına geldi. Bu kapsamda Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda üç bölgenin eleme yarışları bugün başladı.

İlk gün sonunda Girne bölgesinde erkeklerde 23 Nisan İlkokulu, kızlarda Dikmen İlkokulu takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Lefkoşa bölgesi erkeklerde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, kızlarda ise Necat British İlkokulu sıralamada birinci konumda günü tamamlarken, Güzelyurt bölgesi erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, kızlarda Kurtuluş İlkokulu günü birinci olarak noktaladı.

Yarın yapılacak son gün yarışlarının ardından bu üç bölgede finallere katılım hakkı elde edecek olan okullar belirlenmiş olacak.

Girne Bölgesi Küçük Erkek

1. 23 Nisan İlkokulu 96 Puan

2. Girne Amerikan İlkokulu 92 Puan

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 86 Puan

4. Alsancak İlkokulu 81 Puan

5. Doğa International İlkokulu 81 Puan

6. Lapta İlkokulu 72 Puan

7. Karşıyaka Merkez İlkokulu 68 Puan

8. Çatalköy İlkokulu 37 Puan

Girne Bölgesi Küçük Kız

1. Dikmen İlkokulu 146 Puan

2. Necat Brıtısh İlkokulu (Alsancak) 123 Puan

4. Girne Amerikan İlkokulu 115 Puan

3. 23 Nisan İlkokulu 114 Puan

5. Alsancak İlkokulu 111 Puan

6. Doğa International İlkokulu 109 Puan

7. Çatalköy İlkokulu 108 Puan

8. Lapta İlkokulu 107 Puan

Lefkoşa Bölgesi Küçük Erkek

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 105 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 98 Puan

3. Şht. Yalçın İlkokulu 97 Puan

4. Değirmenlik İlkokulu 93 Puan

5. Yakın Doğu İlkokulu 86 Puan

6. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 81 Puan

7. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 79 Puan

8. Haspolat İlkokulu 70 Puan

Lefkoşa Bölgesi Küçük Kız

1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 166 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 141 Puan

4. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 113 Puan

3. Şht. Yalçın İlkokulu 112 Puan

5. 9 Eylül İlkokulu 95 Puan

6. Gelibolu İlkokulu 91 Puan

7. Haspolat İlkokulu 69 Puan

8. Gönyeli İlkokulu 67 Puan

Güzelyurt Bölgesi Küçük Erkek

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 108 Puan

2. Fikri Karayel İlkokulu 93 Puan

3. Kurtuluş İlkokulu 90 Puan

4. Yedidalga İlkokulu 87 Puan

5. Serhatköy İlkokulu 77 Puan

6. Doğancı İlkokulu 55 Puan

Güzelyurt Bölgesi Küçük Kız

1. Kurtuluş İlkokulu 136 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 118 Puan

4. Fikri Karayel İlkokulu 111 Puan

3. Doğancı İlkokulu 94 Puan

5. Yedidalga İlkokulu 58 Puan

6. Serhatköy İlkokulu 40 Puan