KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları’nda Mağusa bölgesi elemeleri tamamlandı.

Atatürk Stadı’nda yer alan ve iki gün süren yarışların ardından Mağusa A bölgesinde ilk günü lider tamamlayan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu kız ve erkek takımları ikinci günde de zirveyi bırakmayarak birinci oldu.

Mağusa B bölgesinde ise ilk gün lideri Şehit Hüseyin Akil İlkokulu kız ve erkek takımları ikinci günde de başarılı performansını devam ettirerek kürsünün ilk basamağını bırakmadı. Mağusa A ve B bölgeleri eleme yarışlarında oluşan takım sıralamaları şöyle:

MAĞUSA A BÖLGESİ KÜÇÜK ERKEK

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 223 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 196 Puan

3. Yeniboğaziçi İlkokulu 182 Puan

4. Şht. İlker Karter İlkokulu 175 Puan

5. Şht. Salih Terzi İlkokulu 157 Puan

6. Mustafa Kemal İlkokulu 144 Puan

7. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 123 Puan

MAĞUSA A BÖLGESİ KÜÇÜK KIZ

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 258 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 192 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 190 Puan

4. Mustafa Kemal İlkokulu 173 Puan

5. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 149 Puan

6. Yeniboğaziçi İlkokulu 147 Puan

MAĞUSA B BÖLGESİ KÜÇÜK ERKEK

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 312 Puan

2. Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 220 Puan

3. Alasya İlkokulu 208 Puan

4. Polatpaşa İlkokulu 188 Puan

5. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 180 Puan

6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 150 Puan

7. Neo Kids Mektebim İlkokulu 137 Puan

8. Gazi - Canbulat İlkokulu 115 Puan

MAĞUSA B BÖLGESİ KÜÇÜK KIZ

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 241 Puan

2. Alasya İlkokulu 220 Puan

3. Alaniçi İlkokulu 198 Puan

4. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 187 Puan

5. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 174 Puan

6. Polatpaşa İlkokulu 155 Puan

7. Gazi - Canbulat İlkokulu 144 Puan

8. Neo Kids Mektebim İlkokulu 125 Puan