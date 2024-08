Buse'ye, Grand Sapphire Resort'den 'ömür boyu' kamp desteği

“Kutlama yetmez destek şart" görüşüyle hareket eden NorthernLand Group, Buse Savaşkan'a 'ömür boyu' kamp desteği vermeyi kararlaştırarak Grand Sapphire Resort’u emrine sundu

NorthernLand Group, Olimpiyat oyunlarından dünyanın en iyi on yüksek atlama sporcusu arasında yer alan Buse Savaşkan’ın başarısını kutlarken, tüm imkanlarını da genç atletin emrine sundu. "Kutlama yetmez destek şart" görüşüyle hareket eden NorthernLand Group, Buse Savaşkan'a 'ömür boyu' kamp desteği vermeyi kararlaştırdı. Savaşkan, kamp dönemlerinde NorthernLand Group bünyesindeki Grand Sapphire’in uluslararası standartlara sahip tüm alt yapı imkanlarından yararlanabilecek.

"BUSE SAVAŞKAN GENÇLİĞİN ROL MODELİDİR"

Grand Sapphire Resort, Olimpiyat oyunlarından dünyanın en iyi on yüksek atlama sporcusu arasında yer alan Buse Savaşkan’ı ağırladı. NorthernLand Group Reklam ve Pazarlama Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk, gençler için gerçek bir rol olan model olan Savaşkan’ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Savaşkan’ın ülkede hayalleri yarım kalan Şampiyon Melekler ve geriden gelen tüm genç sporculara ilham verdiğini söyleyen Yiğittürk, şu ifadeleri kullandı: “Spora ve gençlere büyük önem veren Yönetim Kurulu Başkanımız Koral Bozkurt, bu yolculukta Buse’nin de yanında yer almamız gerektiğini söyledi. Hepimiz aynı görüşteyiz. Buse’nin uluslararası alandaki hedefleri bitmedi. 2028 Olimpiyat oyunlarında da göğsümüzü kabartacak, yeni başarı hikayeleri yazacak, buna yürekten inanıyoruz. Alt yapısı güçlü, sporcular için her türlü imkana sahip Grand Sapphire Resort, bu yolculukta Buse’nin de evi olacak” dedi. Yiğittürk, Buse Savaşkan’ı kutlayarak, tebrik etti, yeni yolculuklarında başarılar diledi.

"ÜLKEMİZ SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLABİLİR."

Başarılı sporcu Buse Savaşkan da davetten ve destekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Savaşkan, dünyanın bir çok ülkesinde hazırlık yapma şansı bulduğunu belirterek, ülkemizin de sporcular için iyi bir merkez olabileceğini söyledi. Savaşkan, “Olimpiyat sürecinde dünyanın pek çok ülkesine gitme şansı buldum, pek çok noktada kamp yaptım. Kendi ülkemde kamp yapabilmem için iş insanlarımızın gösterdiği ilgiye teşekkür ederim” dedi.

Grand Sapphire’in kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Savaşkan, “Sunduğu imkanlar ve alt yapısı ile Grand Sapphire son derece önemli bir kamp alanı. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Sayın Koral Bozkurt ve ekibine teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

FERHAT SAKALLI

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Buse Savaşkan’ın başarısı ile tüm ülkenin gururu olduğunu söyledi. Koral Bozkurt ve ekibine teşekkür eden Sakallı, şu ifadeleri kullandı: Federasyonumuz elit atleti Buse Savaşkan'ın olimpiyatlarda elde ettiği başarı hepimizi gururlandırdı. 2028 Olimpiyat hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. 2028 olimpiyatları öncesinde, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası gibi önemli başka yarışları da olacaktır. Tüm bu yarışlar için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız olacaktır. Elit atletimiz Buse Savaşkan'a otelin tüm imkanlarını kullanması için açan Grand Sapphire yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Sporcumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.”