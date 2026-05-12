Son üç sezonda önemli başarılara imza atarak Aslanköy’ü Süper Lige taşıyan teknik direktör Ahmet Ercen’in görevinden ayrılma kararı sonrasında Aslanköy yeni teknik direktörünü belirledi.

Süper Lige yükselen Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, teknik direktörlük görevi için Sedat Devecioğlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Devecioğlu’nun tecrübesi, futbol bilgisi ve mücadeleci karakteriyle takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıldığı belirtilerek, yeni görevinde başarı dilendi.

Aslanköy Kulübü’nün paylaşımı şöyle:

HOŞ GELDİN SEDAT DEVECİOĞLU

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sedat Devecioğlu ile anlaşma sağlamıştır.

Tecrübesi, futbol bilgisi ve mücadeleci karakteriyle kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız hocamıza hoş geldin diyor; yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Camiamıza hayırlı olsun.

Aslanköy GSD Başkan ve Yönetim Kurulu