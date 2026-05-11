Aksa Birinci Ligde play-off oynayacak olan İskele ekibi Gençler Birliğinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Takımda 30 hafta teknik direktörlük yapan Cemre Yıldızev yönetim kurulunca görevden alınıp yerine sezonu Çetinkaya’nın başında tamamlayan Abbas Osum getirildi.

FARKLI AÇIKLAMALAR

Öte yandan klübün ve Yıldızev'in farklı açıklamaları dikkat çekti. Klüp karşılıklı olarak yollarımızı ayrıdık derken, Yıldızev "görevime son verildi" açıklamasını yaptı.

CEMRE YILDIZEV: YÖNETIM GÖREVIME SON VERME KARARI ALDI

“Temmuz ayından bugüne kadar, Larnaka Gençler Birliği’nin başarısı için gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir özveriyle çalıştık, mücadele ettik.

Bu süreçte birçok zorluk yaşadık, birçok badire atlattık. Buna rağmen, BANA göre başarılı geçen 30 maçlık bir lig sürecinin ardından takımımızı Play-Off’a taşımayı başardık.

Gelinen noktada yönetim, takım adına yeni bir kana ihtiyaç olduğu düşüncesiyle görevime son verme kararı almıştır.

Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm futbolculara, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Larnaka Gençler Birliği’ne kalan maçlarında başarılar diliyorum.”

YÖNETİM KURULUNUN AÇIKLAMASI:

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonucunda, AKSA 1. Lig’de mücadele eden futbol A Takımı Teknik Direktörü Cemre Yıldızev ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırmıştır.

Yönetim Kurulu, takımın başında görev yaptığı 30 hafta boyunca ortaya koyduğu emek, özveri ve mücadele, takımımızı play-of sürecine taşıdığı için Cemre Yıldızev’e teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.