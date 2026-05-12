Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, BTM Kurulu üyeleri Alper Aligüllü, Niyazi Nizam ve Mehmet Sezener ile kulüp temsilcileri yer aldı.

Yapılan fikstür çekimi sonucu 1.hafta programı şöyle;

1. GRUP

Doğancı SK - Gayretköy GSK

Yedidalga SK - Serhatköy SK

Bostancı Bağcıl SK - Akçay SK

2. GRUP

Gaziköy SK - Dika SK

Lefkoşa SKD - Alayköy Gençlik SK

Demirhan SK (Bay)

3.GRUP

Göksu SD - Saka SK

Akdeniz KSD - Çamlıbel SK

Kayalar SK - Yeşiltepe Ilgaz SK

4.GRUP

Bahçeli SK - Tatlısu Seracılar GSK

Dağyolu SK - Taşkent TSK

Ali Can Gül SAD (Bay)

5.GRUP

Mutluyaha HSK - Sinde ASK

Çayönü SK - Yenişehir SK

Pergama SD - Korkuteli SD

6.GRUP

Akova Vuda TÇB - 1461 İskele Trabzonspor

Civisil SK - Serdarlı GB

Boğaziçi SK - Gönendere ŞSKSK

7.GRUP

Yedikonuk SK - Büyükkonuk SD

Bafra SK - Mehmetçik TÇBSK

Kumyalı SK - Ergazi GSK