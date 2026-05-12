Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, BTM Kurulu üyeleri Alper Aligüllü, Niyazi Nizam ve Mehmet Sezener ile kulüp temsilcileri yer aldı.
Yapılan fikstür çekimi sonucu 1.hafta programı şöyle;
1. GRUP
Doğancı SK - Gayretköy GSK
Yedidalga SK - Serhatköy SK
Bostancı Bağcıl SK - Akçay SK
2. GRUP
Gaziköy SK - Dika SK
Lefkoşa SKD - Alayköy Gençlik SK
Demirhan SK (Bay)
3.GRUP
Göksu SD - Saka SK
Akdeniz KSD - Çamlıbel SK
Kayalar SK - Yeşiltepe Ilgaz SK
4.GRUP
Bahçeli SK - Tatlısu Seracılar GSK
Dağyolu SK - Taşkent TSK
Ali Can Gül SAD (Bay)
5.GRUP
Mutluyaha HSK - Sinde ASK
Çayönü SK - Yenişehir SK
Pergama SD - Korkuteli SD
6.GRUP
Akova Vuda TÇB - 1461 İskele Trabzonspor
Civisil SK - Serdarlı GB
Boğaziçi SK - Gönendere ŞSKSK
7.GRUP
Yedikonuk SK - Büyükkonuk SD
Bafra SK - Mehmetçik TÇBSK
Kumyalı SK - Ergazi GSK