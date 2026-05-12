Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından organize edilecek olan ve İtalya’da gerçekleşecek olan CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek KKTC Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Nazım Aktunç kadroda şu isimlere yer verdi;

1. Abdullah Çomunoğlu (Alsancak Yeşilova SK)

2. Ada Osman Eseller (Çankaya FK)

3. Arif Uysal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

4. Batuhan Calban (Çetinkaya TSK)

5. Dursun Cem Ateş (Doğan Türk Birliği)

6. Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü)

7. Erhun Aksel Öztümer (Doğan Türk Birliği)

8. Hüseyin Arifoğlu (Yenicami AK)

9. İrfan Özbay (Lefke TSK)

10. Kemal Bağbal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

11. Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)

12. Mert Güçlücan (Dumlupınar TSK)

13. Mert Sezer (Mağusa Türk Gücü)

14. Mustafa Sakallı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

15. Mustafa Salk (Doğan Türk Birliği)

16. Rifat Hacıarifoğlu (Doğan Türk Birliği)

17. Sander Brauer Ersoy (Esentepe KKSK)

18. Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

19. Sercan Demirman (Cihangir GSK)

20. Şenol Şöför (Mağusa Türk Gücü)

21. Tahsin Özler (Malatya Yeşilyurt FK)

22. Uğur Naci Gök (Cihangir GSK)

23. Ünal Kaya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

24. Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)