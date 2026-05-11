Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Cihangir GSK takımları 15 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de final maçına çıkacak. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 64. Kıbrıs Kupası'nın sahibi olacak.

AKSA Süper Lig'de 30 haftalık maratonu 73'er puanda tamamlayan iki takımın mücadelesinde China Bazaar Gençlik Gücü ikili averajdaki üstünlüğüyle şampiyonluk ipini göğüslerken gözler sezonun bu iki formda ekibinin Kıbrıs Kupası finalindeki müsabakasına çevrildi. Sezon boyunca taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini kazanan iki ekibin mücadelesini kazanan takım 2'nci kez Kıbrıs Kupası'nı müzesine götürmüş olacak.

KUPA FİNALİNDE OTURMA DÜZENİ

Kıbrıs Kupası'nda final müsabakasında kura çekimi sonrasında China Bazaar Gençlik Gücü takımı ev sahibi olarak final müsabakasında yer alacak. Buna göre China Bazaar Gençlik Gücü takımı protokolün altındaki soyunma odalarını kullanırken, seyircileri de güney batı (kantin tarafı) tarafındaki tribünlerde yer alacak. Cihangir takımı ise final müsabakasında doğu bölümündeki soyunma odalarını kullanacak. Cihangir taraftarları stadın karşı tarafında yer alan doğu tribünlerinde yer alacak. Müsabakayı tarafsız olarak izleyecek olan taraftarlar ise kuzey batı bölümündeki girişte yer alacak. Öte yandan protokol tribününde basın mensupları ve protokol mensupları dışında biri alınmayacak ve tarafsız izleyicilerin kuzey batı bölümünde yer almaları gerekecek.

CHİNA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ FİNALE NASIL GELDİ?

China Bazaar Gençlik Gücü takımı şampiyonluk hedefi ile çıktığı kupa mücadelesinde 1. Tur'da Türk Ocağı Limasol'u 3-2 ile geçerken, 2. Tur'da kupanın favorilerinden Doğan Türk Birliği'ni 2-1 mağlup ederek rakibini saf dışı bıraktı. Çeyrek Final'de Lefke'ye ilk maçta 2-1 kaybeden yeşil beyazlı ekip rövanş maçını 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı Final ilk maçında Küçük Kaymaklı'yı 3-2 mağlup eden Gençlik Gücü ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup ederek finale kaldı.

CİHANGİR FİNALE NASIL GELDİ?

Cihangir takımı da şampiyonluk hedefi ile çıktığı kupa serüveninde 1. Tur'da M. Hacıali Yılmazköy'ü 3-1 mağlup ederek kupaya başladı. 2. Tur'da ligin güçlü ekiplerinden Dumlupınar'ı tek golle geçen Cihangir takımı, Çeyrek Final etabında son yıllara damga vuran Mağusa Türk Gücü ile karşılaştı. İlk maçı 2-0 kazanan kırmızı mavililer ikinci maçta 1-0 mağlup olmasına rağmen adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı Final'de Karşıyaka'yı ilk maçta 3-1 mağlup eden Cihangir takımı rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen finale kalmayı başardı.

İKİSİNİN DE 1'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR

64. kez oynanacak olan Kıbrıs Kupası finalinde hem China Bazaar Gençlik Gücü'nün hem de Cihangir takımının 1'er şampiyonluğu bulunuyor. 1980-1981 sezonunda kupayı müzesine götürmeyi başaran China Bazaar Gençlik Gücü takımı o dönemde finalde Yenicami'yi 4-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Daha önce 4 kez final oynama başarısı gösteren Gençlik Gücü takımı 1958-1959, 1959-1960, 1970-1971 ve 1980-1981 sezonlarında finale kaldı. 1958-1959 ve 1959-1960 sezonlarında Çetinkaya'ya mağlup olarak finalleri kaybeden yeşil beyazlı ekip 1970-1971 sezonunda da Gönyeli'ye yenilerek kupayı kazanamamıştı.

Mesarya bölgesinin gözde kulüplerinden olan Cihangir ise kupayı bir kez müzesine götürmeyi başardı. 2017-2018 sezonunda Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez oynadığı kupa finalini kazanan ve kupayı müzesine götüren Cihangir takımı aradan geçen zamanın ardından 2022-2023 sezonunda yeniden final oynama başarısı gösterdi. Türk Ocağı Limasol karşılaşan Cihangir takımı normal süresi 3-3 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucunca 5-3 yenilerek finali kaybetmişti.