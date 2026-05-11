Aksa Süper Lig’de play-out 1. Lig’de ise play-off ve play-out ilk maçlarının oynanacağı statlar KTFF tarından belirlendi.

Oyanancak maçların sahaları şöyle:

SÜPER LİG PLAY-OUT İLK MAÇLAR

Lefke-Mesarya (Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı)

Karşıyaka-Mormenekşe (K.Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı)

Süper Ligin gol kralı Ndong Meye
1.LİG PLAY-OFF İLK MAÇLAR

Değirmenlik-L.G.Birliği (Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı)

Lapta-Düzkaya (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)

1.LİG PLAY-OUT İLK MAÇLAR

Yalova-Maraş (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı)

Binatlı-Geçitkale (Gönyeli Stadı)