AKSA Birinci Lig'de Aslanköy ve Baf Ülkü Yurdu Süper Lig'e direkt olarak yükselen ekipler oldu. Aslanköy, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterirken, Baf Ülkü Yurdu dört sezon aradan sonra Süper Lig'e geri döndü.

AKSA Birinci Lig'in 29'uncu haftasında DND L. Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup eden Aslanköy, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Haftaya ikinci sırada giren Aslanköy, rakibi Baf Ülkü Yurdu'nun Binatlı karşısında kaybetmesiyle son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu. Son haftaya lider giren Aslanköy, gelecek hafta Düzkaya'yı deplasmanda mağlup etmesi durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Baf Ülkü Yurdu da Süper Lig'de

Haftaya lider giren Baf Ülkü Yurdu, derbide Binatlı'ya 1-0 kaybetse de, Değirmenlik'in Maraş karşısında berabere kalması sonrası Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ligde son hafta öncesi Ülkü Yurdu'nun 56, Değirmenlik'in,53 puanı bulunurken, iki takım arasındaki ikili averajda Baf Ülkü Yurdu üstünlüğü bulunuyor. Güzelyurt ekibi ilk devrede oynanan maçı 4-0 kazanırken, ikinci devredeki karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlamıştı.