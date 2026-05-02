Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu.

Ev sahibi Alagöz Holding Iğdır FK, 6. dakikada Moryke Fofana ile 1-0 öne geçti.

Konuk Amed Sportif Faaliyetler, 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım ile skora denge getirdi: 1-1

Diyarbakır temsilcisi Mbaye Diagne'nin 45+1. dakikadaki penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Iğdır ekibi, Güray Vural'ın 45+4. dakikada kullandığı korner atışında Diagne'nin ters vuruşuyla skora yeniden denge getirdi: 2-2

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Dia Saba, 49'da Amed'i bir kez daha öne geçirdi: 2-3

Mücadeleyi bırakmayan Alagöz Holding Iğdır FK, 80. dakikada Atakan Çankaya ille skoru 3-3'e getirdi.

Kalan süresi büyük heyecana sahne olan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla son Amed Spordif puanını 74'e çıkardı.

Haftaya gol averajıyla 2. sırada giren Esenler Erokspor ise konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Amed ve Erokspor ligi 74 puanla tamamladı. İkili averajda rakibine üstünlük kuran Diyarbakır ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi