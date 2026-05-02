AKSA Birinci Lig
BUGÜN
Göçmenköy – Düzkaya: 1 – 3
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Aslanköy – DND L. G. Birliği: 4 – 0
Değirmenlik – Maraş: 2 – 2
Lapta – K. Karadeniz 61: 3 – 0
Yalova – Atoll Kozanköy: 1 – 1
M. H. Yılmazköy – Türk Ocağı: 0 – 2
Geçitkale – Hamitköy: 5 – 0
3 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig (16.00)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka-Mormenekşe(Turgay Misk)
Cihangir Stadı: Cihangir-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova-Doğan T. Birliği (Mustafa Öztugay)
Sedarlı 14 Ağustos Stadı: Mağusa T. Gücü-C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)
Atatürk Stadı: Çetinkaya-Yenicami (Osman Özpaşa)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı-Dumlupınar (Ali Özer)
Gönyeli Stadı: Gönyeli-Lefke (Burak Mandıralı)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi-Mesarya (Şakir Azizoğlu)