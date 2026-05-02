AKSA Birinci Lig

BUGÜN

Göçmenköy – Düzkaya: 1 – 3

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0

Aslanköy – DND L. G. Birliği: 4 – 0

Değirmenlik – Maraş: 2 – 2

Lapta – K. Karadeniz 61: 3 – 0

Yalova – Atoll Kozanköy: 1 – 1

M. H. Yılmazköy – Türk Ocağı: 0 – 2

Geçitkale – Hamitköy: 5 – 0

3 Mayıs Pazar

AKSA Süper Lig (16.00)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka-Mormenekşe(Turgay Misk)

Beşiktaş, fişi ilk yarıda çekti
Beşiktaş, fişi ilk yarıda çekti
İçeriği Görüntüle

Cihangir Stadı: Cihangir-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova-Doğan T. Birliği (Mustafa Öztugay)

Sedarlı 14 Ağustos Stadı: Mağusa T. Gücü-C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)

Atatürk Stadı: Çetinkaya-Yenicami (Osman Özpaşa)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı-Dumlupınar (Ali Özer)

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Lefke (Burak Mandıralı)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi-Mesarya (Şakir Azizoğlu)