Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Gaziantep FK - Galatasaray maçı ile resmen başladı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı attı. Ev sahibi takımda kaleci Burak Bozan 65. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Galatasaray puanını 3 yaptı. Gaziantep FK puanla tanışamadı.

Sarı kırmızılılar ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.