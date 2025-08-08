Güzelyurt bölgesi Güneşköy Trafo Merkezinde sabahın erken saatlerinde yaşanan patlama neticesinde ülke genelinde santraller devre dışı kalmış ve elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, konuyla ilgili Güneşköy Trafo Merkezi’nde açıklama yaptı.

Güzelyurt Güneşköy Trafo Merkezi’nde sabahın erken saatlerinde arıza meydana geldiğini ve arıza nedeniyle kısa devre oluşup patlama olduğunu kaydeden Aydın, “Yaşanan patlama santrallerimizin kendini korumaya alarak devre dışı bırakmasına sebebiyet vermiştir. Tüm ekiplerimizi patlama meydana geldiği ilk andan itibaren sahada seferber ettik. Sayın Başbakanımıza bilgi verdik ve Başbakanımız da bizlere tüm imkanlarımızla gerekenlerin yapılması ve ülkeye yeniden enerji verilmesi noktasında talimat verdi. Biz de tüm ekibimizi gerek trafo merkezlerinde gerekse santrallerde devreye alınmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Tüm personelimiz canla başla çalışarak arızanın giderilmesi için çalışmıştır. Yapılan çalışmalarda ilk olarak arızalı kısımlar sistemden ayrıldı ve diğer santrallerin devreye alınmasını sağladık. Tüm çalışmalar eş zamanlı olarak devam etmiş ve öğle saatlerinden itibaren bölgelere enerji verilmeye başlanmıştır. Saat 22.00 itibariyle tüm bölgelere enerji verilmiştir” dedi.

Konuşmasının devamında Aydın, “Gerek santralde gerekse trafo merkezlerinde bakımlarda devam ederek daha iyi noktaya getirilecektir. Bazı basın yayın organlarında trafo merkezlerinde bakımlar yapılmadığı ve sistemlerin eski olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştır. KIB-TEK olarak yılın 2 mevsiminde mart-nisan ve ekim-kasım aylarında rutin yıllık bakımlar yapılmaktadır. Bugün bu olayın yaşandığı trafo merkezi 2020’de inşa edilmiş ve 6 yıl önce de revize edilmiştir. Tüm bakımlar yapılmaktadır” dedi.

Aydın, kuruma yeni yatırımların da devam ettiğini kaydederek, trafo ve iletim merkezlerine son iki yılda yaklaşık 12 milyon dolar yatırım yapıldığını söyleyerek, “15 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı anlaşmaları devam ediyor. Toplam 27 milyon dolar yatırım yapılmıştır ve yatırımlar devam edecektir” bilgisini paylaştı.

Aydın, “Canla başla çalışan personelimize fedakârlıkları için tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnsan üstü bir gayretle yoktan var ederek enerjiyi vermek için çalıştılar. Hepsine Başbakanımız, Yönetim Kurulumuz ve kurumumuz adına teşekkür etmek isterim. Gün içinde yaşanan kesintilerden dolayı halkımızdan özür dileriz. Bunların yaşanmaması için de yeni projelerimizin olduğunu da aktarmak isterim” ifadelerini kullandı.